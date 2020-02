Melania Trump: il dolce regalo di un ragazzino malato per San Valentino

Melania Trump ha trascorso la mattina di San Valentino con dei bambini, tra i quali il ragazzino di origini keniote che le aveva regalato una collana lo scorso anno. La First Lady ha visitato il Children’s Inn presso l’Istituto Nazionale per la Salute. La moglie del Presidente Trump, dopo le polemiche per la gonna pitonata di Salvatore Ferragamo da 7mila euro, riconquista punti dedicandosi alla sua causa preferita, i bambini.

Amadi Kadu, oggi quattordicenne, ci teneva a rincontrare Melania Trump, dopo il regalo dello scorso anno. Infatti per San Valentino 2019 il giovane, malato di anemia falciforme, aveva regalato una collanina alla First Lady, durante una delle sue visite presso il centro ospedaliero pediatrico. Infatti Melania ha fatto visita ai bambini e le famiglie del Children’s Inn per il terzo anno di fila.

La First Lady ha riconosciuto Amadi, che aveva indossato un’elegante cravatta per l’occasione. “Sembri così forte adesso!” ha detto abbracciandolo. “Adoro la tua cravatta” si è complimentata l’ex modella. Un San Valentino all’insegna del sostegno contro le malattie infantili, tema molto caro a Melania, mamma di Barron Trump, 13 anni.

La collana d’argento regalata da Amadi Kadu lo scorso anno alla First Lady riportava le incisioni di due parole davvero importanti: fede e speranza. Il ragazzo è oggi guarito, grazie alla donazione del midollo osseo di sua sorella Amana, di soli 9 anni.

Amadi non si è fatto trovare a mani vuote. Il piccolo paziente, un vero rubacuori a detta del personale dell’ospedale, ha regalato a Melania Trump un braccialetto da abbinare alla collana dell’anno precedente. La First Lady ha portato con sé i biglietti che le hanno dedicato i bambini e ha decorato con loro biscotti e ghirlande di cuori.