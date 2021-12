Melissa Satta ha indossato, e sfoggiato sui social, un capo che non smetterà mai di fare tendenza: il tubino nero. Nella sua versione, però, firmata Dolce & Gabbana, l’abitino mette mostra un po’ di dettagli originali, perfetti per non farci mai passare inosservate e avere un aspetto nuovo, pur esibendo un grande classico della moda.

La conduttrice di Sky Sport ha condiviso su Instagram l’outfit, prima di andare in onda. Il vestito è aderente e cinge completamente la sua silhouette, creando delle onde sinuose sul corpo della ex velina. Il capo, pur essendo completamente nero, unisce in sé tessuti e ricami diversi.

Il satin lucido che scivola sulle forme di Melissa Satta nella parte anteriore e posteriore dell’abito, è intervallato da un tessuto semi-trasparente presente ai lati e al centro del busto, ricco di fantasie floreali che ricordano un po’ il classico pizzo. Il corpetto è arricchito da ricami geometrici ed è interrotto da una fascia che cinge la vita e modella la linea. Per finire, delle spalline sottili con orlo zigrinato segnano le spalle.

L’abito cade fin sopra le ginocchia ed è un mix di sensualità ed eleganza, che la conduttrice ha completato con dei sandali neri alti con laccetti alle caviglie. I capelli – raccolti in un’ordinata coda di cavallo bassa – e il make up – caratterizzato da un rossetto bordeaux – arricchiscono il look e lo rendono perfetto per poter essere sfoggiato ai party di Natale e Capodanno.

Il tubino nero è intramontabile e la sua versatilità gli permette di potersi trasformare all’occorrenza ed essere perfetto per qualsiasi stile, dal casual al glamour. Si può abbinare con un maglione oversize o con un maxi cappotto con cintura a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Adatto per essere indossato in qualunque stagione.