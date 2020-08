Tubino elegante: le regole per sceglierlo per una cerimonia

Versatile e femminile, il tubino elegante è un capo con il quale è impossibile sbagliare, tra i look per l’ufficio e quelli per gli appuntamenti galanti: tuttavia, è opportuno conoscere le regole per sceglierlo per una cerimonia, per essere sicure di non commettere imperdonabili errori di stile.

Coco Chanel, cui si deve anche questa tra tutte le invenzioni fondamentali per il mondo della moda, aveva intuito la sua potenzialità. Averne uno nel proprio guardaroba capsula significa poterlo sfoggiare in diverse occasioni, in base agli abbinamenti e agli accessori, che lo possono rendere più o meno formale, ma sempre elegantissimo.

Matrimonio, comunione, cresima o battesimo: se avete in programma una cerimonia, il tubino elegante è sempre una scelta vincente.

Tubino elegante da cerimonia? Le regole

Vediamo insieme le regole che riguardano soprattutto il tipo di evento e gli accostamenti da preferire o da evitare. Naturalmente, più preziosi saranno i tessuti e la lavorazione, più elegante sarà il capo. Però, è importante capire anche il dress code più adatto alla cerimonia.

Per un battesimo, una cresima o una comunione, una eleganza discreta è più che sufficiente. Un matrimonio di giorno ma formale, invece, richiede una certa attenzione ai dettagli. Accessori sofisticati e in tinta sono perfetti per regalare un aspetto chic. Se, invece, non si vuole proprio passare inosservate, si può scegliere un tubino dal colore vitaminico, puntando però su accessori neutri.