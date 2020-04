Per la prima volta il piccolo Noah, figlio di Michael Bublè, è apparso in video durante una diretta live l dei genitori. Nel 2016 il bambino era stato colpito da un tumore al fegato tanto che il cantante aveva deciso di abbandonare i palchi ma, dopo una lunga battaglia, la malattia è stata finalmente sconfitta.

Adesso Michael è in quarantena con la moglie Luisana Lopilato e tutti i suoi bimbi: oltre a Noah di sette anni c’è Elias di quattro anni e la piccola Vida Amber Betty di ventuno mesi.

Qualche giorno fa in occasione di un live streaming su YouTube, a sorpresa ha fatto capolino in video il primogenito e così mamma e papà lo hanno coinvolto chiedendogli perché il venerdì è il suo giorno preferito della settimana. Il piccolo ha subito risposto: “Perché ricevo le caramelle… Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto!“.

Poco prima, in effetti, il cantante aveva confermato questa abitudine in isolamento: “I giorni si somigliano tutti, perdo il conto. Mi accorgo quando arriva il weekend perché i nostri figli dormono con noi“.

Nel video Noah continua a farsi coccolare e Bublè ha voluto dedicargli parole di grande amore sopratutto dopo il coraggio dimostrato in passato: “Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali. […] Noah è il nostro supereroe. Ne abbiamo tanti, è vero, ma lui è stato per noi motivo di ispirazione“.