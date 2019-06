Michael Jackson non è stato cremato: il certificato di morte prova la sepoltura

Fino a oggi, a dieci anni dalla sua scomparsa, la sepoltura di Michael Jackson è stata avvolta dal mistero, ma ora un nuovo certificato di morte svela la verità. Era, infatti, il 25 giugno 2009 quando il Re del Pop, a causa di un arresto cardiaco per abuso di Propofol, un antidolorifico, morì a soli 50 anni. A lungo si è sostenuto che il corpo fosse stato cremato, e che parte delle ceneri fosse in dei ciondoli che i figli, Paris, Prince e Blanket, portano al collo.

Adesso tutto questo è stato smentito. A lungo si è discusso sulla sepoltura di Michael Jackson, per alcuni mai avvenuta, poiché cremato. Ma il certificato di morte ufficiale toglie ogni dubbio. Il cantante è stato seppellito, come da sempre sostenuto dalla famiglia, nella sua bara dorata presso il mausoleo Forest Lawn di Glendale. La bara, ricoperta di cemento per allontanare ladri e “tombaroli”, si trova sotto una riproduzione su vetro dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

Tante le teorie negli anni riguardo la sepoltura della star. Secondo Radar Online, sua madre Katherine raccontava ad amici e parenti stretti di aver fatto cremare il corpo del figlio. Parte delle ceneri sarebbe stata inserita nei ciondoli dei figli, il resto disperso nella tenuta di Neverland. Altre voci sostenevano che la tomba nel mausoleo Forest Lawn fosse vuota, perché Michael era stato seppellito in un altro luogo anonimamente.

Alcuni giornali scandalistici hanno persino sostenuto che il suo corpo si trovasse proprio a Neverland, luogo tristemente noto per le tante accuse di molestie all’idolo del pop. Il nuovo certificato di morte sembra mettere la parola fine a questa discussione, permettendo in questa data di celebrare Michael Jackson per i suoi successi in vita, e non per i gossip postumi.