È passato un anno dalla scomparsa prematura di Michele Merlo, cantante che aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017. Il 6 giugno 2021, infatti, lo ha colpito un aneurisma cerebrale fatale, dovuto a una leucemia fulminante, e Michele si è spento a Bologna a soli 28 anni.

“Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi.“

Domenico Merlo, il papà di Michele, non riesce a darsi pace. Secondo molti, il figlio sarebbe potuto essere ancora tra noi se fosse stato preso per tempo. Invece, quando Michele si era recato in ospedale per un malessere, i medici avevano sottovalutato i sintomi e lo avevano rimandato a casa. Così, il giorno dopo il giovane cantante è stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a un intervento per emorragia cerebrale, ma non ce l’ha fatta.

La ferita per la perdita di Michele Merlo è ancora enorme nel cuore non solo della sua famiglia, ma anche di tutti i suoi fan e i suoi colleghi musicisti, che fanno di tutto per ricordare l’amico scomparso. Il 27 maggio è uscito un singolo inedito, Farfalle, registrato prima della sua morte. Nella sera del 6 giugno, invece, a un anno preciso di distanza, l’associazione Romantico Ribelle e la Nazionale Italiana Cantanti hanno organizzato un evento a Rosà, il paese nel vicentino dove Merlo abitava.

“Michele tra le righe“: un momento di musica, calcio e ricordi in onore di Michele Merlo, a cui partecipano diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra questi, il presidente della Nazionale Enrico Ruggeri, ex concorrenti di Amici come Riki e Federico Baroni, Moreno, Sergej Piccirillo e molti altri. “Un anno senza la tua faccia da schiaffi e ci manca da morire. Oggi tutti insieme per te” ha scritto Baroni.

Anche chi non sarà presente alla serata ha espresso tutto il suo dolore per la mancanza dell’amico e collega. Emma Marrone ha condiviso una foto con il ragazzo accompagnata da una semplice, triste frase: “Mi manchi“. Anche AKA 7even e Andreas Müller si sono stretti nel suo ricordo; i due ex concorrenti di Amici sono in tour e il ballerino ha voluto condividere un pensiero su Michele Merlo: