La casa del Grande Fratello Vip da alcune ore non è più attraversata da risate, litigi e discussioni che alimentano le dinamiche relazionali degli inquilini. È, infatti, deceduto lo zio di Miriana Trevisan, un uomo a cui la showgirl era profondamente legata, e tutti i concorrenti si sono stretti intorno a lei per rincuorarla e darle un po’ di conforto. La produzione ha messo immediatamente Miriana in contatto con i suoi familiari e per ora sembra che lei non abbia manifestato l’intenzione di lasciare il programma per stare con i propri cari.

Il dolore della showgirl è però molto forte e nella disperazione per il lutto, Miriana Trevisan ha sottolineato, piangendo, che la cosa che le dà più dispiacere è quella di non poter abbracciare sua zia. Katia Ricciarelli, con cui la showgirl aveva avuto più di una incomprensione in passato, è stata una delle prime inquiline a farle sentire la sua vicinanza e a rivolgerle parole di conforto. “Eri la sua preferita, ora sei la preferita del pubblico. Pensa solo alle cose belle che hai avuto con lui”, ha detto la cantante a Miriana mentre la abbracciava.

Anche Valeria Marini ha voluto consolarla e ha provato a darle speranza dicendo che “le persone che amiamo diventano i nostri angeli custodi”. Con estrema delicatezza si è avvicinata a Miriana Trevisan anche Manila Nazzaro, che ha pronunciato queste parole: “So che ti pesa non poter essere lì con la tua famiglia, ma pensa che tua zia ha smesso di veder soffrire tuo zio”. E proprio rispondendo all’ex Miss Italia, la showgirl ha ammesso: “Sono tranquilla, so che ora lui sta bene. Ma mi pesa non poter dare un abbraccio a mia zia, che per me è come una seconda mamma”.

Non è un momento facile per Miriana Trevisan che, oltre alla morte di suo zio, ultimamente ha dovuto rinunciare alla presenza in casa di Biagio D’Anelli. La showgirl aveva avuto un flirt con lui e sembrava intenzionata ad approfondire la conoscenza con lui. L’augurio e la convinzione sono quelli che presto la showgirl possa ritrovare il sorriso, lasciandosi alle spalle questi tristi momenti.