Michelle Hunziker racconta per la prima volta il suo difficile rapporto iniziale con la famiglia di suo marito, Tomaso Trussardi. Osteggiati dal gossip e da quella che definisce una famiglia molto chic, Michelle e Tomaso credevano inizialmente che tra loro non sarebbe durata.

Oggi la nota conduttrice tv, alla vigilia del suo nuovo talent su Canale 5, All Togheter Now, racconta com’è stato farsi spazio nella nota famiglia pilastro della moda italiana.

“Entrare nella famiglia Trussardi all’inizio è stata dura per loro e per me“, dice Michelle Hunziker. “Stiamo parlando di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire ma io sono anche un po’ truzza, parecchio truzza, e chi mi conosce sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos“.

La prima puntata di All Together Now va in onda giovedì 16 maggio 2019 su Canale 5, e Michelle è affiancata dal J-Ax. Per questa occasione la conduttrice ha risposto anche alle voci sulla presunta crisi con il marito, affermando di non essere mai stata più felice.

“All’inizio però non sapevo neanche dove mettermi, non ho quel retaggio lì. E poi io mi portavo dietro anche tutto il gossip“.

La mamma di Aurora Ramazzotti, che ha negato sui social la sua presunta gravidanza, ha sposato Tomaso Trussardi nel 2014. La coppia, molto attiva sui social, ha due bambine, Sole e Celeste. Michelle Hunziker e l’imprenditore hanno lottato per il loro amore, affrontando i pettegolezzi e, a quanto pare, anche la famiglia Trussardi.

“Tomaso è l’unico uomo che nel momento in cui dalla segretezza siamo usciti allo scoperto l’ha vissuta benissimo” ha aggiunto la presentatrice. “Non si è mai incavolato, sempre gentile, rispettoso, con i fotografi ha costruito un rapporto di reciproco rispetto“.