Michelle Hunziker: mia figlia Celeste vuole conoscere Dio

Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi fan alcune domande delle bambine nelle storie Instagram, e ha raccontato che sua figlia Celeste vorrebbe conoscere Dio. La bambina, di soli quattro anni, ha lasciato la mamma sorpresa per le domande poste, e per la sua risposta finale: “Voglio morire per conoscere Dio“. La presentatrice ha avuto Celeste e Sole, sei anni, dal marito Tomaso Trussardi.

“Se Dio ha tutte le risposte lo voglio conoscere” ha detto la bambina, che ha poi aggiunto: “Voglio morire così posso conoscere Dio e fargli tutte le domande“. La risposta, seppur ingenua, di Celeste ha turbato Michelle Hunziker che subito tentato di rassicurare la figlia.

“No amore! Devi vivere bene questa vita sulla terra!“. Michelle si è confidata i suoi fan, raccontando a volte la fatica di essere genitori e rispondere a tutte le domande dei propri figli.

“Quanto ci ha messo Mosè a portar il popolo ebreo nel deserto?” hanno chiesto Sole e Celeste alla conduttrice. “Ho iniziato a dare delle risposte, ma alla fine Cece mi ha detto ‘Mamma allora io voglio morire perché voglio conoscere Dio’.”

Proprio nei giorni scorsi Michelle Hunziker aveva condiviso dei video delle figlie più piccole, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, quando erano neonate.

“Ridatemi quei momenti!!! Quante volte ci capita di andare a recuperare attimi di vita passata… vedere i nostri figli come erano e renderci conto che il tempo passa inesorabilmente… e bisogna goderseli sempre e a tutte le età!!“.

La conduttrice svizzera ha una figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, dall’ex marito Eros. Anche la ragazza ha commentato in maniera dolce i video ricordi delle sorelline.