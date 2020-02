Michelle Hunziker: Trussardi pubblica una foto di Ramazzotti su Instagram

Tomaso Trussardi, attuale marito di Michelle Hunziker, posta su instagram uno scatto vintage di Eros Ramazzotti. Lo stilista ha postato una foto di quasi trent’anni fa in cui il cantante indossa una camicia del suo brand. Una famiglia allargata ben oliata quella degli Hunziker – Ramazzotti – Trussardi.

Il post è stato accompagnato da una foto di un giovanissimo Eros con questa didascalia: “Negli anni ’80 ti vestivi molto bene”. Uno dei primi commenti è stato quello di Aurora Ramazzotti, figlia ventitreenne di Michelle e Eros, che risposto con delle emoticons che ridono.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati sposati dal 1998 al 2002. Nel 1996 è nata Aurora, unica figlia della coppia. Dopo la separazione del 2002 la coppia divorzia ufficialmente nel 2009 a causa del periodo difficile che Michelle stava affrontando, dopo il suo ingresso in una setta.

Questo post dimostra il loro sentimenti di famiglia allargata. L’ex coppia ha sempre raccontato in diverse interviste di come abbiano cercato di creare un equilibrio. Sembra che Eros e Tomaso siano amici. Dal canto loro anche il cantante e Michelle sembrano aver trovato il segreto per una grande famiglia.

In totale la ex coppia ha cinque figli: Aurora, figlia di Eros e Michelle, Sole e Celeste nate dal matrimonio della presentatrice con Tomaso Trussardi, e Raffaella Maria e Gabrio Tullio che Eros ha avuto dall’ex moglie Marica Pellegrinelli. Proprio in questi giorni il gossip parla di una nuova possibile gravidanza per la modella, che potrebbe aspettare il primo figlio dal nuovo compagno Charley Vezza.

Il post di Tomaso Trussardi non ci stupisce certo per il gusto dell’outfit. La famiglia Trussardi ha una grande tradizione nella moda italiana. Negli ultimi anni anche Michelle e Aurora sono diventate testimonial del brand.