Michelle Hunziker compie 43 anni: le foto del suo compleanno

Uno chalet da sogno tempestato di rose rosse e una colazione ricca e gustosa, così Michelle Hunziker inizia i festeggiamenti per i suoi 43 anni, sprizzando gioia da tutti i pori, come si può vedere dal suo stesso Instagram dal quale aggiorna costantemente i suoi follower con foto e video del suo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Sono le 9.30 e siamo già tutti belli carichiiiiiiii!!!!!! Evviva gli amici!!!!! #compleanno @borgoeibn @therealtrussardigram @costanza_71 @marcobasso75 🥰😂😅😂😅😂😅❤️❤️❤️ Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 24 Gen 2020 alle ore 12:40 PST

La Hunziker si trova in vacanza sulle Dolomiti, con il marito Tomaso Trussardi, artefice del regalo floreale, le figlie e gli amici, tra cui Serena Autieri, e sembra davvero molto felice. French toast, ricotta fresca e «latte delle vacchine», come lei stessa dice, e fuori sulla neve!

Michelle è sempre piena di entusiasmo e le piace condividerlo sui social, per la gioia dei fan. Scherza sul supposto tradimento del marito con «la sciura che fa le grappine» incontrata durante la giornata, intona uno jodel, si prepara ad assaggiare la polenta e le delizie del luogo, il tutto sempre con il sorriso sulle labbra. Ma oggi la Hunziker trova anche il tempo di ricordare sui social quanto conti per lei Goovi, il suo brand di integratori, cosmetici e detergenti naturali ‘pieni di good vibes’, che punta all’empowerment femminile e promuove una donna libera e indipendente.

Visualizza questo post su Instagram In un giorno per me speciale ecco un regalo di @gooviworld che spero sia speciale anche per voi... una carica di #goodvibes attraverso il racconto di quanto alcuni valori siano per me fondamentali nella mia vita... i love you ❤ . #birthdaygirl Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 24 Gen 2020 alle ore 3:30 PST

La Hunziker è infatti sempre in prima linea per i diritti delle donne, e si è recentemente schierata contro quella che lei definisce la superficialità di Amadeus dicendo pubblicamente la sua. Le auguriamo tanti auguri per i suoi splendidi 43 anni, sperando che possa continuare ad essere sempre così sorridente come in questa giornata speciale!