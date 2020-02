Michelle Hunziker a Silvia Toffanin: sono fiera di te

Michelle Hunziker si è detta fiera di Silvia Toffanin con un commovente post su Instagram. Le due conduttrici sono amiche da molti anni, e hanno iniziato la loro carriera da giovanissime negli stessi anni. Michelle racconta il suo splendido rapporto con la presentatrice di Verissimo, considerata tra le donne più gentili e garbate nel panorama televisivo italiano. Infatti Silvia Toffanin è molto amata non solo dal pubblico, per i suoi modi sempre composti, ma anche da tutte le colleghe e colleghi.

“Cara Silvia, ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine” esordisce Michelle Hunziker ricordando la lunga gavetta. “Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina. Sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi.”

Il post è accompagnato da alcune foto la ritraggono con Silvia Toffanin, forse proprio negli studi di Verissimo. I fan hanno ipotizzato una nuova intervista in arrivo.

“Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni?” continua la Hunziker. “Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro.”

Michelle, dopo aver ricordato il loro desiderio di raggiungere il successo, fa i complimenti all’amica per averlo fatto sempre con i modi giusti, non sgomitando come altre nel loro mondo.

“È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta!! Ti voglio bene“.

Il pubblico intanto spera di vedere Michelle Hunziker e Silvia Toffanin insieme alla conduzione di un nuovo programma Mediaset.