Michelle Hunziker lascia la conduzione di Striscia la notizia, e al suo posto ci sarà la comica Francesca Manzini. La Hunziker, conduttrice insieme ad Ezio Greggio dal 2004, è stata la prima donna a sedersi dietro il bancone del TG satirico più famoso d’Italia. La conduttrice abbandona il programma per dedicarsi alla sua famiglia e ai nuovi impegni lavorativi.

La conduttrice svizzera verrà sostituita da Francesca Manzini, nota al pubblico per la sua irriverente caricatura di Mara Venier. La Manzini sarà affiancata da Gerry Scotti, veterano del programma, che a sua volta sostituirà Ficarra e Picone. Francesca Manzini ha dichiarato che inizialmente pensava fosse uno scherzo, ma ha poi avuto la conferma ufficiale. Dal 2 marzo 2020 siederà dietro il banco di Striscia la Notizia.

Il TG satirico di Canale Cinque va in onda dal 1988. Tra i conduttori storici ci sono Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Il programma di Antonio Ricci non è nuovo ai cambi di condizione repentini, dai primi novanta la conduzione del programma è stata affidata a diverse coppie di conduttori nel corso della stessa stagione televisiva.

Nel 2004, per la prima volta nella storia del programma, arriva alla conduzione una donna: Michelle Hunziker. La presentatrice svizzera ha condotto Striscia per quasi sedici anni a fasi alterne, l’ingresso della conduttrice fu visto come un grande cambiamento in quanto prima di lei nessuna donna aveva condotto il programma. Le uniche donne presenti in studio erano le veline.

La bella Michelle tornerà? Non è da escludere, ma certamente al momento le sue priorità sono altre, come le figlie, il marito Tomaso Trussardi e nuovi format in prima serata su Mediaset, come All Together Now.