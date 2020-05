Michelle Obama: il documentario Becoming dal 6 maggio su Netflix

Becoming, il documentario su Michelle Obama sarà on line dal 6 maggio su Netflix. La produzione racconterà il tour intrapreso dall’ ex First Lady per la promozione della sua autobiografia Becoming: La mia storia. L’arrivo del documentario è stato annunciato dalla stessa Michelle sul suo profilo Instagram dove ha postato il trailer. Il post ha riscosso subito un grande successo rendendo l’annuncio virale nel giro di pochi minuti. Il teaser ha come sottofondo la canzone di Alicia Keys Girl On fire, una scelta non casuale dato il temperamento della donna.

“Oggi sono molto eccitata all’idea di condividere con voi un trailer del mio documentario Becoming in anteprima” scrive Michelle Obama nel post Instagram. Il documentario racconta il tour intrapreso dall’ex First Lady e racconta la sua storia, dalla sua infanzia nel sud di Chicago fino all’arrivo alla Casa Bianca nel 2008 al fianco del marito Barack Obama. Il libro è stato un enorme successo e ha venduto 9 milioni di copie in tutto il mondo. Michelle è un personaggio molto amato in America e il suo tour è stato un enorme successo. Nonostante l’arrivo di Melania Trump, come nuova First Lady, Michelle sembra che sia rimasta nel cuore di molti americani.

“Sono così grata a tutti coloro che hanno condiviso la loro storia con me nel corso degli anni. Mi hanno ispirato, mi hanno dato forza e mi hanno aiutato a trovare la mia strada. Spero che il film vi piaccia e che vi ricordi il potere e l’importanza della vostra storia” conclude Michelle. La produttrice del documentario è Nadia Hallgren. Il docu-film ed è il secondo prodotto della casa di produzione Higher Ground Productions di proprietà degli Obama. Nel 2019 la casa di produzione ha realizzato un altro documentario dal titolo Made in USA – Una fabbrica in Ohio.