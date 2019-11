Biografie: novità Natale 2019 e quali regalare

Uno dei periodi migliori per gustarsi un buon libro è sicuramente quello natalizio, per questo DireDonna vuole segnalarvi 10 novità in campo di biografie e autobiografie da regalare a Natale 2019.

Senza dubbio le più acquistate sono quelle dei personaggi del momento e dei fatti di cronaca che hanno commosso e interessato milioni di italiani durante l’anno che sta per terminare. L’autobiografia di Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa questa estate dopo la malattia, è sempre in top10. Il racconto positivo di Manuel Bortuzzo, il giovane atleta rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco, può essere d’esempio ai giovanissimi, che spesso si arrendono in situazioni anche meno gravi delle sue.

Elena Santarelli apre il suo cuore, e racconta la forza e le fragilità di una mamma davanti alla malattia del figlio, la sua storia e la sua vittoria. Tutti i ricavati del libro andranno al fondo per la ricerca sui tumori infantili.

Grandi personaggi della musica, come Prince e Freddie Mercury, vengono raccontati in nuove biografie, e non mancano neanche le Regine. Dal un raro ritratto di Margherita di Savoia si passa, infatti, ai segreti del guardaroba della Regina Elisabetta II.

Ecco le nostre scelte tra le novità per Natale 2019.

Le migliori biografie e autobiografie sotto l’albero

Fiorire d’inverno: La mia storia (Nadia Toffa)

L’autobiografia della conduttrice delle Iene, scomparsa lo scorso agosto dopo una lunga malattia, è uno dei bestseller di questo 2019. La conduttrice racconta la sua vita dopo il cancro, i cambiamenti inaspettati, la forza di reagire.

Prezzo consigliato: 18,00 euro

Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere (Manuel Bortuzzo)

Uno dei fatti di cronaca più drammatici dell’anno raccontato dal protagonista. Manuel Bortuzzo, giovanissima promessa del nuoto italiano, viene colpito da un colpo di arma da fuoco per uno scambio di persona alla periferia di Roma. Il giovane atleta racconta la sua vita, la voglia di rinascita dopo quell’incidente, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

Prezzo consigliato: 17,00 euro

Andata e Ritorno (Gabriel Garko)

L’attore Gabriel Garko si racconta per la prima volta, dalla provincia torinese, ai primi concorsi di bellezza, fino alla tv, il cinema, il teatro. Il personaggio più schivo dello spettacolo italiano si apre nella sua autobiografia, in libreria e online dal 21 novembre.

Prezzo consigliato: 15,00 euro

The beautiful ones. L’autobiografia incompiuta (Prince, D. Piepenbring)

Uno dei più grandi artisti di sempre, Prince, racconta se stesso, in una autobiografia inedita e incompiuta. Foto inedite, ritagli di giornale, spartiti, per narrare come un bambino ambizioso è diventato una rockstar.

Prezzo consigliato: 30,00 euro

Becoming. La mia storia (Michelle Obama)

Torna in libreria in versione copertina flessibile l’autobiografia di Michelle Obama. L’ex first lady racconta come gli insegnamenti dei suoi genitori le hanno insegnato a diventare una donna schietta, sincera e senza paura di nulla.

Prezzo consigliato: 16,00 euro

Gli Agnelli (Antonio Parisi)

In questa biografia viene narrata la storia della famiglia più importante del 900 italiano, dalla nascita della Fiat ai segreti, misteri e retroscena che hanno tramutato gli Agnelli nella più grande dinastia dell’Italia moderna.

Prezzo consigliato: 17,00 euro

Una mamma lo sa (Elena Santarelli)

La showgirl racconta la lotta contro il cancro del figlio Giacomo, e di come la sua vita, tra corsie d’ospedale e raccolte fondi, sia cambiata. La favola di una ragazza che ha avuto tutto nella vita ma che è diventata una donna e una mamma forte e combattiva per suo figlio. Tutto il ricavato va in beneficenza.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Margherita di Savoia. I segreti di una regina (Luciano Regolo)

Biografia di Margherita di Savoia, una regina che ha lasciato il segno nella storia. Dal suo impegno culturale alla nascita del termine Margheritismo, coniato proprio per definire il fervente movimento artistico e sociale nato intorno alla sua corte. Ultimo libro del ciclo di Regolo che aveva già raccontato di altre due regine, Elena e Maria José.

Prezzo consigliato: 29,90 euro

Freddie Mercury. Una biografia (Alfonso Casas)

La vita, la musica, i successi, l’addio di Freddy Mercury, nato Farrokh Bulsara, e diventato leggenda. Il tutto accompagnato da splendide illustrazioni che racchiudono l’essenza dell’artista.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Angela Kelly)

La curatrice del guardaroba della Regina Elisabetta ci permette di curiosare tra i segreti del look e dello stile inconfondibile della sovrana, con la quale lavora sin dal 1994. Aneddoti e curiosità per conoscere un lato insolito di Elisabetta II. Libro in lingua inglese.

Prezzo consigliato: 24,29 euro

