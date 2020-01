Gli auguri speciali di Barack Obama a Michelle

Ieri Michelle Obama ha festeggiato i suoi primi 56 anni ed il marito Barack, come sempre, ha voluto farle gli auguri in un modo davvero speciale!

L’ex Presidente degli Stati Uniti, che non ha mai dimenticato una ricorrenza o un anniversario, ha pubblicato in contemporanea su Instagram e Twitter un’immagine con quattro scatti in bianco e nero come se fossero delle fototessere in sequenza. Nella foto sono immortalati Barack e Michelle che si scambiano teneri gesti d’affetto, tra abbracci e baci.

Come sempre, i due si mostrano complici e molto affiatati nonostante i tanti anni di matrimonio. Nella didascalia della foto Obama ha approfittato per lanciare i suoi auguri speciali alla moglie: “In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby!“, ovvero “In ogni scena sei la mia star, buon compleanno baby“. Un messaggio dolcissimo che ha fatto sciogliere i cuori dei fan tanto che lo scatto ha raggiunto quasi i sette milioni di like, per non parlare dei migliaia di commenti di personaggi famosi e non.

Barack, d’altronde, non perde occasione per mostrare via social il grande amore che lo lega a Michelle. L’ultimo scatto romantico risale allo scorso ottobre per l’anniversario di matrimonio dei due. La foto, che immortala un tenero abbraccio, è corredata da un dolce augurio in onore dei 27 anni passati insieme: “Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years“, cioè “Come dicevano i Beatles: Andrà sempre meglio. Grazie, baby, per questi fantastici 27 anni“.