Garantiscono prestazioni elevate e sicurezza le migliori scarpe da running per tenersi in forma che si trovano sul mercato. La tecnologia, in costante evoluzione, infatti, permette di realizzare modelli sempre più sofisticati, in materiali leggeri e traspiranti.

Ogni giorno, del resto, nascono mode e teorie tutte da valutare. Se in passato a invadere gli scaffali sono state le scarpe minimaliste, che hanno il pregio di ridurre al minimo la sensazione di indossare la calzatura, dando l’impressione di correre quasi a piedi nudi, per quanto è forte la percezione del terreno, arrivano oggi le scarpe da running A3 super ammortizzate.

Le scarpe da running con la sigla A3 offrono il massimo ammortizzamento e un ampio appoggio a terra. Per questo da un lato, però, fanno perdere il contatto con il terreno, allontanandolo, dall’altro pare riducano la stanchezza delle gambe specialmente in corse dalle lunghe distanze.

9 scarpe da running per tenersi in forma

La verità è che la scelta delle scarpe da running è personale. È necessario provarle per capire quale sia il modello più adatto al proprio piede, all’andatura e al tipo di corsa cui ci si dedica.

La nostra redazione ha selezionato le 9 migliori scarpe da running per tenersi in forma tra cui scegliere il modello preferito.

Nike Air Zoom Pegasus 35

La scarpa da running più venduta della storia pensata per corridori di tutti i livelli, dal principiante all’esperto. Morbide e comode, hanno una pianta leggermente stretta. Acquista qui

Prezzo consigliato 99,90 euro

Asics Gel-Nimbus 21 LS

Questo modello offre il miglior comfort grazie all’introduzione dell’adattive GEL, che assicura maggior ammortizzazione sotto sforzo. Il FluidRide migliorato aumenta la reattività con una maggiore leggerezza e una tomaia fluid skin a 360° si adatta al piede del runner, mentre gli strati strategicamente posizionati lo avvolgono e sostengono. Acquista qui

Prezzo consigliato 133,49 euro

Adidas Ultraboost 19 W

Perfette per i corridori di città, queste scarpe da running Adidas ultra-forti presentano la tomaia Primeknit, avvolgente, che si adatta al movimento dei piedi, offre tutta la potenza della tecnologia boost e il ritorno di energia utile dalla fase di supporto alla fase di spinta. Acquista qui

Prezzo consigliato 179,95 euro

Salomon Alphacross GTX W

Membrana impermeabile GORE-TEX, soletta Ortholite, suola Contagrip con tacchetti a spina di pesce, intersuola per l’ammortizzazione grazie al composto EnergyCell e leggerezza (peso medio 280 g) sono i punti di forza del modello. Acquista qui

Prezzo consigliato 83,95 euro

Saucony Triumph ISO 5

La flessibilità intrinseca di EVERUN fa in modo che la scarpa si fletta esattamente dove serve, mentre i sistemi ISOFIT e FORMFIT mantengono i piedi al sicuro all’interno della tomaia in maglia altamente adattabile. La nuova tomaia in maglia doppio jacquard con rinforzi 3D Print è progettata per offrire sostegno e flessibilità. Acquista qui

Prezzo consigliato 134,99 euro

Merrell Agility Peak Flex 3

Una scarpa da trail running traspirante e impermeabile, con l’ammortizzazione flexconnect a proteggere in modo flessibile e dare la carica nel movimento su lunghe distanze. Acquista qui

Prezzo consigliato 42,95 euro

New Balance Fresh Foam 1080v9

Caratterizzata da un’intersuola in Fresh Foam, aggiornata per essere più ammortizzata, la 1080v9 è dedicata a chi cerca una corsa morbida. Una tomaia a doppio jackard lavorato a maglia e la costruzione Ultraheel sul retro del piede combinano traspirabilità e sostegno. Acquista qui

Prezzo consigliato 80,99 euro

Brooks Ghost 12

Disponibile in moltissimi colori, questo modello offre le ammortizzazioni BioMoGo DNA e DNA LOFT, che operano in sinergia per creare la giusta morbidezza alla pianta del piede senza perdere reattività, e il Crash Pad segmentato, che attutisce ogni passo per transizioni fluide dal tallone alla punta. Acquista qui

Prezzo consigliato 89,95 euro

Hoka ONE ONE Clifton 6

Il brand che punta al massimo ammortizzamento, nato dalle idee di Nicolas Mermoud e Jean-Luc Diard, ha dato vita a questo modello che punta a alte performance grazie grazie al sistema di ammortizzamento e all’aderenza della suola esterna in sintetico. Acquista qui

Prezzo consigliato 129,90 euro