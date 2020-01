Millie Bobby Brown: ecco chi è il fidanzato della giovane attrice

È scoccato l’amore anche per la giovane star di Stranger Things Millie Bobby Brown! L’attrice quindicenne ha confermato le indiscrezioni che circolavano già da qualche tempo attraverso un dolce messaggio postato sui social.

Il presunto fidanzato sarebbe Joseph, ha 17 anni ed è figlio di Jason Robinson ovvero il campione che è passato alla storia per aver vinto nel 2013 la Coppa del Mondo di rugby. I due si sarebbero conosciuti due mesi fa quando erano entrambi in vacanza alle Maldive.

La coppia ha confermato la relazione attraverso un’immagine pubblicata sullo Snapchat di Joseph: nella foto i due, in posa davanti ad uno specchio, si abbracciano teneramente. A completare lo scatto c’è una dolce didascalia con su scritto “Ly x“, un’abbreviazione di “Ti amo”.

In verità i più attenti già avevano sospettato qualcosa quando, qualche tempo fa, sul profilo Instagram di Jason Robinson era apparsa una foto in cui il figlio e Millie sorridevano dopo aver cenato insieme alle Maldive. Subito dopo c’era stato uno scambio di commenti sul social con i due che si scambiavano reciprocamente delle emoji a cuore. A convincere ancora di più i fan sono state altre immagini condivise lo scorso Natale dai ragazzi: negli scatti sia la giovane attrice che Joseph sono stati immortalati nel medesimo luogo durante una passeggiata con i cani.

Insomma, per Millie sembra essere davvero un periodo fortunato e soddisfacente. Pur avendo solo quindici anni è già tra le attrici più pagate di Hollywood grazie alla strepitosa interpretazione di Undici in Stranger Things. Dopo questo periodo di meritato riposo, la giovane interprete si calerà nuovamente nei panni di Eleven: le riprese della terza stagione della serie fantascientifica sono alle porte ed i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà questa volta ad Hawkins!