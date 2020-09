Mom Jeans: a chi stanno bene e gli outfit da copiare

Arrivano direttamente dagli anni Novanta i Mom Jeans, come tante delle tendenze di stagione, e sono un’alternativa pratica e femminile a altri modelli più diffusi come gli skinny, quelli a gamba dritta e i boyfriend jeans: la nostra redazione ha stilato una breve guida per capire cosa sono, a chi stanno bene e gli outfit da copiare per essere alla moda. Potreste averli visti sulle passerelle di Milano Moda Donna e della Paris Fashion Week o sui profili delle celebrities e delle fashion blogger più amate ed esservene innamorate, e a ragione. Il loro fascino vintage è indiscusso. I Mom Jeans sono caratterizzati da una vita alta e da una gamba leggermente svasata che si restringe alla caviglia, dove l’orlo viene arrotolato per creare dei “risvoltini”.

Pare che il loro nome derivi da una battuta della comica americana Tina Fey, che li considerava una caratteristica delle donne che avevano rinunciato alla femminilità in nome della maternità e di un abbigliamento più comodo. E, in effetti, all’inizio degli anni ’90, negli Stati Uniti questo modello era indossato soprattutto da donne di una certa età. Le sue forme e la sua praticità, però, hanno via via conquistato ragazze sempre più giovani, dalle studentesse del college, che lo abbinavano a t-shirt e felpe e grosse cinture, alle giovanissime, che preferivano l’accostamento con crop top o camicette legate in vita con un nodo. Ai piedi, neanche a dirlo, un paio di sneakers.

In base alla legge dei corsi e ricorsi della storia della moda, sono tornati prepotentemente alla ribalta. Se volete provarli o acquistarli durante la vostra prossima “seduta” di shopping, ecco quello che dovete sapere.

Mom Jeans: a chi stanno bene

Il Mom Jeans è perfetto per valorizzare i fisici più esili, perché sottolinea fianchi e punto vita. Tuttavia anche le curvy potranno indossarlo, avendo l’accortezza di scegliere scarpe che slanciano la figura e di puntare sul décolleté con una bella scollatura.

Meglio evitarlo, invece, se si ha un lato B particolarmente piatto, perché questo modello tende ancor di più ad allungare e appiattire il gluteo.

Gli outfit da copiare

Nonostante la loro natura casual, si prestano a abbinamenti versatili. Con un crop top o un body il tuffo negli anni Novanta è assicurato; con una camicetta o un top aderente possono essere perfetti per un aperitivo in città.

Ai piedi, per il giorno, le sneakers basse o alte sono sicuramente la scelta più naturale. La sera, invece, con scarpe pump lucide o sandali gioiello, potete dare vita a un outfit ultra glam.