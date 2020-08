Jeans Autunno-Inverno 2020/2021: tendenze e modelli

I pantaloni in denim sono un capo che non può mancare in nessun armadio, figuriamoci in un guardaroba capsula: i jeans Autunno-Inverno 2020/2021 seguono tendenze intriganti e propongono modelli dal sapore vintage. Sono, infatti, soprattutto le silhouette affusolate degli anni Settanta e gli abbinamenti con gli stivali così Eighties a farla da padroni sulle passerelle, da Milano Moda Donna alla Paris Fashion Week.

Nati a San Francisco come pantaloni da lavoro, grazie alla collaborazione tra il commerciante tedesco Levi Strauss e il sarto di Reno, venivano realizzati con il velluto a coste di cotone chiamato jean o jeane, dalla città di Genova in cui era prodotto, e rinforzati con rivetti di rame nei punti in cui le cuciture erano maggiormente a rischio strappi.

Questo capo di abbigliamento ha segnato la cultura degli ultimi 140 anni probabilmente più di quanto si possa pensare. I jeans sono stati prima abiti da lavoro, poi simboli di disobbedienza per poi diventare pantaloni trendy per fashionistas di ogni età. Non è vero, infatti, che sono un capo per giovanissime: l’importante è scegliere i modelli e gli abbinamenti giusti.

Data la versatilità del denim, ora è il momento perfetto per “investire” in un paio di jeans alla moda per la prossima stagione autunnale. Ecco una panoramica dei trend più importanti, per mettere le mani prima di tutti sui modelli da non farsi scappare e da scegliere in base al proprio fisico.

Tendenze jeans Autunno-Inverno 2020/2021

A vita alta con gamba a cono

Arrivano dritti dagli anni Ottanta, sono sicuramente i più glam tra i modelli proposti per questa stagione e anche i nostri preferiti. Con vita alta e gamba a cono, si portano morbidissimi, magari con gli stivali morbidi altrettanto alla moda come visto da Alberta Ferretti.

Gamba larga e svasata

Tra le tante ispirazioni rubate agli anni Settanta ci sono questi jeans con gamba ampia e svasata. Con gli stivali o le sneakers, l’effetto libertà è assicurato. Da copiare il look visto da Chloé, completato da un grintoso giubbotto da aviatore.

Jeans dritti a vita alta

Rigorosi, eleganti e perfetti per esaltare la silhouette. Questi jeans vanno bene sia per l’ufficio, con blazer, tronchetti e tote bag come visto da Celine, che per il tempo libero, con bomber, zainetto e sneakers.

Ripped jeans

Che piacciano o no, i jeans “strappati” ad arte continuano ad essere in cima alla classifica dei pantaloni di tendenza, tra i più amati ed acquistati. Occhio, però, agli abbinamenti. A meno che non si voglia apparire volutamente trasandate, meglio completare il look con capi che regalino un piacevole contrasto, come il top, la borsetta e le scarpe bon ton scelte da Gucci.

Slim fit

Non solo tendenze che spesso sono fin troppo passeggere. Se siete in cerca di un modello evergreen, da indossare con certezza matematica anche il prossimo anno (e sicuramente pure quello successive), puntate su jeans slim fit. Oltre a essere un capo che non passa mai di moda, hanno numerosi altri vantaggi. Tra l’altro stanno bene un po’ a tutte e si possono indossare con le décolleté o all’interno degli stivali, come da Brandon Maxwell.