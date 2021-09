Momenti di trascurabile felicità, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Francesco Piccolo (unito anche al sequel, Momenti di trascurabile infelicità) diretto da Daniele Luchetti, sbarca in prima tv su RaiUno lunedì 6 settembre. Il film è uscito nel 2019, e vanta una candidatura ai Nastri d’Argento per la miglior attrice protagonista (la cantante Thony) e il Premio Flaiano per la miglior sceneggiatura, vinto dallo stesso autore del romanzo.

La pellicola ha come protagonista Paolo (interpretato da Pif), un ingegnere palermitano che vive, con la moglie Agata (Thony) e i figli, una vita tranquilla e quasi banale. Le sue giornate sono movimentate soltanto da qualche scappatella extraconiugale e dalle serate trascorse al bar a tifare la sua squadra del cuore. L’unica cosa che davvero lo fa sentire vivo sono quei piccoli attimi di pura felicità che prova, per esempio, quando con il motorino attraversa gli incroci della città nell’esatto istante in cui i semafori diventano rossi.

Un giorno, però, per una frazione di secondo non riesce a trovare momento giusto, e rimane vittima di un incidente stradale. Si ritrova quindi catapultato nell’Aldilà, in una stanza dove le anime si riuniscono per essere smistate secondo il loro destino. Qui Paolo scopre che la durata della vita di ogni uomo sulla Terra viene calcolata sulla base dei suoi comportamenti, dei vizi e delle virtù.

Come emerge dal trailer del film, l’uomo riesce però a convincere chi si occupa di questi precisi conteggi di aver commesso un errore, perciò gli viene concesso di tornare tra i vivi. Ha però a disposizione soltanto un’ora e trentadue minuti esatti per sistemare tutto ciò che nella sua vita terrena ha lasciato in sospeso. In questo modo ha l’occasione di ripensare ai momenti davvero importanti che ha vissuto e di tirare le somme della sua intera esistenza.