In onda il 3 settembre su RaiUno in prima serata, Al posto tuo (qui il trailer ufficiale) è una commedia diretta da Max Croci e uscita per la prima volta nel 2016. Il film vuole rispondere ad una delle più classiche domande retoriche: “Cosa faresti se fossi un’altra persona?”.

A questo quesito possono rispondere i due protagonisti del racconto. Il primo è Luca (interpretato da Luca Argentero), architetto affascinante, donnaiolo, dallo stile di vita glamour, che vive in una casa in città completamente domotizzata. Il secondo è Rocco (Stefano Fresi), un geometra dal carattere mite e perennemente a dieta, che abita in campagna con la moglie Claudia (Ambra Angiolini) e i tre figli. Appartengono a mondi completamente diversi, ma hanno una cosa in comune, il lavoro. Entrambi sono, infatti, direttori creativi di due ditte di ceramiche e sanitari.

Quando le due aziende si trovano sull’orlo del fallimento, l’unica soluzione per salvarle è la fusione. Nella nuova società rimane, perciò, un unico posto da responsabile, che i due devono contendersi. Incuriositi dalle differenze sostanziali tra le personalità dei due e incapaci di scegliere, visto che le qualità di uno compensano quelle dell’altro, i dirigenti decidono di adottare uno strano metodo per capire chi davvero meriti il posto.

Ciò che la direttrice propone è uno scambio di vite: per una settimana Luca e Rocco devono vivere l’uno a casa dell’altro, adottando le rispettive abitudini quotidiane. Questa bizzarra situazione porta a conseguenze inaspettate e, ovviamente, a rivelare i più profondi segreti dei due uomini.