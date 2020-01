Monica Bellucci: look nero ed elegantissimo alla Paris Fashion Week

Da qualche giorno sono state inaugurate le sfilate di alta moda a Parigi che vedono in passerella le creazioni per la prossima bella stagione. Tra tutte le star del mondo dello spettacolo invitate agli ultimi show, Monica Bellucci si è contraddistinta come sempre per un’eleganza insuperabile.

L’attrice 55enne era in prima fila alla sfilata del designer francese Alexandre Vauthier e, per l’occasione, ha indossato una sua creazione. Si tratta di un tailleur nero composto da pantaloni a vita alta e gamba larga abbinati ad un blazer con spalline anni Ottanta, revers in raso e chiusura con bottoni di cristallo. La diva nostrana ha completato il suo look con una camicia a collo alto in seta nera, una lunga collana d’argento, un paio di stivali alti e una pochette impreziosita da pietre tono su tono.

Nonostante il polverone che ha alzato dopo aver dato forfait al Festival di Sanremo, durante e dopo l’evento mondando Monica è apparsa sorridente e radiosa come sempre. Da qualche anno fa coppia fissa con il 36enne Nicolas Lefebvre, anche se solo lo scorso novembre ha confermato la sua relazione senza però scendere nei particolari: “L’uomo con cui condivido la mia vita non ha il mio stesso lavoro, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita completa il mio“.

Di sicuro non si parla ancora di matrimonio, così come lei stessa ha chiarito date le precedenti esperienze: “Quando sei stato sposato due volte prima, devi prenderti del tempo per pensarci prima di ricominciare, per capire perché è successo e perché hai divorziato. Diciamo solo che sono in una fase di apprendimento al momento“.