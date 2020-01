Monica Bellucci smentisce la partecipazione a Sanremo 2020

Continuano ad arrivare brutte notizie per Amadeus e il suo Festival di Sanremo. Monica Bellucci ha appena comunicato attraverso il suo ufficio stampa che non parteciperà alla kermesse canora.

Nella nota ufficiale l’attrice ha dichiarato: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro“.

Solo qualche giorno fa il conduttore e direttore artistico di Sanremo aveva confermato in conferenza stampa la presenza della Bellucci che sarebbe stata la super ospite della serata di mercoledì. La diva avrebbe così completato la rosa di dieci donne che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

Ancora ignoti i motivi del forfait improvviso, ma pare non siano collegati alle polemiche sul Festival di questi giorni, né alle incomprensioni sul suo cachet. Di certo è che la comunicazione choc è arrivata subito dopo il medesimo passo indietro fatto dal rapper Salmo che, invece, doveva essere tra gli ospiti della prima serata. Il cantante ha spiegato via Instagram i motivi della sua assenza: “Allora prima di farmi venire un aneurisma: io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore“.

Insomma, pare che la kermesse musicale stia davvero partendo con il piede sbagliato. A poco più di due settimane dall’esordio del Festival non solo continuano a piovere critiche di ogni specie, ma aumentano i forfait di personaggi famosi. Cosa succederà ancora?