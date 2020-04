Deva Cassel e Monica Bellucci: due gocce d'acqua nelle foto sul web

Da quando Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è sbarcata su Instagram si è accaparrata in men che non si dica più di ventiseimila follower.

La modella, testimonial della nuova fragranza di Dolce & Gabbana Dolce Shine, ha soli quindici anni ma già si contraddistingue per un fascino davvero mozzafiato avendo ereditato la bellezza di mamma e papà.

Nonostante ciò, Deva preferisce mantenere un profilo basso tanto che sul suo profilo ha condiviso solo due post e per il momento non c’è nessuna foto a testimonianza di questo lungo periodo di quarantena.

Per fortuna ci pensano i fan a colmare la curiosità del popolo del web: esistono, infatti, molti profili non ufficiali della giovane Cassel in cui compaiono foto inedite della bellissima ragazza.

In tantissimi scatti vengono paragonate madre e figlia e la somiglianza tra le due è impressionante avendo la stessa forma degli occhi e una bocca a cuore praticamente identica. I geni, quindi, non mentono anche se la Bellucci più di una volta ha paragonato il sex appeal di Deva e la più piccola Léonie al sangue misto con il papà Vincent.

Intanto adesso l’attrice sta trascorrendo l’isolamento insieme alle ragazze nella sua casa del Sudovest francese, dedicandosi principalmente alla piccola di casa così come ha dichiarato al Secolo XIX: “Sono dietro ai compiti di Léonie, mia figlia di nove anni. Ci passo praticamente le giornate, il mio mondo ruota intorno alle tabelline e ai perimetri dei quadrilateri“.