Moschino ha lanciato la sua prima linea luxury pet: collari, cappelli, cappottini, tutto in ‘miniatura’ e disponibile sul sito del brand. La collezione riprende i capi più iconici di Moschino e li ripropone in quattordici look ready-to-wear. “Anche i migliori amici dell’uomo meritano la moda“, ha dichiarato su Instagram il direttore creativo della maison, Jeremy Scott.

Il noto marchio ha incluso nella nuova luxury pet collection dei capi di punta; tra questi spiccano la biker jacket, il trench coat, hoodie e sweatshirt, collari, guinzagli e anche una ciotola in ceramica bianca con l’immancabile logo Moschino Couture. Molto chic anche la versione a misura di animale domestico dell’abito da ballo in tulle, tassativamente rosa e con tanti fiocchi.

La linea presenta anche numerose t-shirt e felpe con cappuccio e set di colletti con il monogramma in oro. Cappellini e cinture completano gli outfit dei nostri amici a quattro zampe, che appaiono davvero eleganti nei loro abitini su misura, impreziositi da eleganti collari placcati in oro e guinzagli con charms. I capi della linea luxury pet hanno un costo che varia dai cento ai cinquecento euro e sono acquistabili in tutti gli store, sia online che fisici.

Non è certo la prima volta che Moschino dedica una collezione agli animali. La prima, nel 2011, fu un vero e proprio successo: una limited edition che contava diversi pezzi modellati per gli amici a quattro zampe: il collare Cuori che reinterpretava l’iconico cuore Moschino, in pelle marrone punzonata, asole e cuoricini dorati, poi il rispettivo guinzaglio abbinato. I proventi all’epoca furono devoluti all’associazione National Disaster Search Dog Foundation, organizzazione no-profit, che da sempre si occupa dell’addestramento per cani da soccorso