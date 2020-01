Nicole Kidman in bikini sfoggia un fisico mozzafiato

Nonostante i suoi 52 anni, Nicole Kidman continua a sfoggiare un fisico mozzafiato che non ha nulla da invidiare a quello delle sue colleghe più giovani!

Il mese scorso la diva hollywoodiana è stata paparazzata mentre era in vacanza al mare in compagnia del marito Keith Urban. Negli scatti la Kidman, immortalata in acqua con un bikini blu a vita alta, è apparsa più in forma che mai tanto da sfoggiare gambe affusolate e addominali scolpiti. Oltre ad una pelle color alabastro, l’attrice può quindi vantare un corpo davvero statuario che sembra non essere scalfito dal passare del tempo.

Al suo fianco l’immancabile marito sfoggiava un costume nero e verde mettendo in mostra un fisico altrettanto scolpito e pieno di tatuaggi. I due sono apparsi come sempre felici e molto affiatati mentre nuotavano insieme, si divertivano tra le onde e passeggiavano mano nella mano nell’acqua.

La coppia, sposata da ben tredici anni, è tra le più consolidate nello showbiz e non ha mai mostrato cenni di cedimento. I due condividono due figli, Sunday Rose di dieci anni e Faith Margaret di otto anni, ai quali si aggiungono i due figli che l’attrice aveva adottato con l’ex marito Tom Cruise, la ventiseienne Isabella e la ventiquattrenne Connor.

Ad oggi la Kidman può dirsi, quindi, davvero molto realizzata: oltre ad essere una delle attrici più apprezzate e pagate al mondo, è anche una moglie innamoratissima, una mamma felice ed una donna affascinante come poche!