Parata di stelle ai GQ Men Of The Year Awards 2019 a Londra, ma le più eleganti sul red carpet sono state certamente Nicole Kidman e Kylie Minogue. Seppure la concorrenza non sia mancata, da Victoria Beckham a Rita Ora, le due star australiane hanno conquistato i riflettori.

Kylie Minogue ha percorso il red carpet con Paul Solomons, suo compagno da un anno e direttore creativo di GQ. La cantante indossava un abito di raso bianco dai riflessi argento, in stile greco. Il capo monospalla, con dei ricami sul petto, aveva un elegante fiocco sulla spalla sinistra. Il luccichio dell’abito è ripreso da sandali argento con tacco a stiletto. Il look è completato da rossetto rosa e gioielli minimal. La coppia, in una delle rare apparizioni pubbliche, si è lasciata andare ai GQ Awards 2019 a qualche bacio e momenti di tenerezza sul tappeto rosso. Che sia finalmente la volta buona per Kylie?

Nicole Kidman ha invece optato per un lungo abito giallo firmato Ralph & Russo. La star di Big Little Lies ha scelto un vestito impreziosito da motivi paisley, tra le tendenze della prossima stagione. Nicole ha aggiunto un tocco in più al suo look con un paio di sandali con tacco, che mettevano in evidenza lo smalto dei piedi rosso molto scuro.

Entrambe le donne hanno ricevuto un premio e ringraziato i propri partner durante la serata.

“Ho affrontato tante cose, e sono ancora qui grazie all’amore di tutti e alle cure di un ottimo staff medico. Non pensavo che un giorno avrei trovato un uomo così premuroso” ha detto Kylie Minogue sul palco. La cantante ha parlato del cancro che l’aveva colpita nel 2005, dopo il commovente discorso di Tom Jones, che ha perso sua moglie Melinda nel 2016 per un male incurabile.

“Lui sta le ore al telefono con me quando siamo lontani. Si siede e guarda tutti gli episodi della mia serie, è incredibile averlo al mio fianco” ha detto invece la Kidman a proposito del marito Keith Urban.