Nicole Kidman: look angelico agli Annual Producers Guild Awards

La bellissima Nicole Kidman ha incantato tutti sul red carpet della trentunesima edizione degli Annual Producers Guild Awards, la cerimonia annuale dedicata ai migliori produttori cinematografici e televisivi che si è svolta sabato scorso ad Hollywood.

L’attrice 52enne ha sfoggiato un abito di seta bianca che metteva in risalto la sua bellezza eterea. Si tratta di una creazione che fa parte della collezione Pre-Fall 2020 firmata dal designer Mendel il cui prezzo si aggira attorno ai 6.300 dollari. Il vestito a due pezzi è composto da un top con spalle scoperte e maniche a sbuffo e da pantaloni a vita alta.

La Kidman ha completato il suo look con un paio di sandali gioiello neri e degli orecchini pendenti verdi. Per l’occasione, il make up scelto dall’attrice è stato molto naturale così come l’acconciatura poco elaborata che incorniciava in modo delicato il viso.

La star hollywoodiana è apparsa agli occhi dei fotografi più in forma e serena che mai, merito anche del marito Keith Urban con cui è sposata da ben quattordici anni. La coppia è più innamorata e unita che mai, così come ha dichiarato Nicole nella sua ultima intervista rilasciata al “Sunday Life”: “Ciò che mi fa sentire più a mio agio e al sicuro è stare con Keith. Avere un partner al tuo fianco, qualcuno con cui puoi parlare, che ti ama e che ami, bilancia tutto. Prima di incontrarlo, ero più spaventata. Ora mi sento protetta grazie a questo grande amico e partner meraviglioso“.