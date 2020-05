Nicole Kidman: le vitamine sono il suo segreto di bellezza

Nicole Kidman ha svelato quale parte del suo corpo non ama e quali prodotti usa per curarla. Si tratta delle sue unghie, come raccontato dall’attrice in una nuova intervista per Allure. Nicole ritiene che sia giusto curare l’estetica anche dall’interno, con prodotti naturali. Pare che il suo segreto siano delle vitamine che l’hanno aiutata a cambiare unghie, capelli e pelle. L’attrice sta trascorrendo il lockdown con il marito Keith Urban, e le figlie Sunday Rose e Faith Margareth.

Nicole Kidman come ogni donna ha delle insicurezze sul proprio corpo, e una delle più grandi è legata alle sue unghie. In queste settimane l’abbiamo vista attivissima sui social, ma non aveva mai svelato il suo punto debole.

“Credo nell’uso delle vitamine e nella cura del mio corpo anche dall’interno” ha svelato a Allure l’attrice di Big Little Lies. “Credo che la parte peggiore del mio corpo siano le mie unghie“.

Nicole svela che per un benessere maggiore ha scelto di prendere delle vitamine, che hanno fatto davvero la differenza.

“Prendo queste fantastiche vitamine per le unghie, la pelle e i capelli. Sono della Swisse Wellness e hanno davvero cambiato tutto. Le mie unghie si spezzavano sempre, era davvero un problema.”

Il prodotto è facilmente reperibile anche online, e costa meno di 18 euro. Intanto Nicole Kidman sta tenendo compagnia ai suoi fan su Instagram tra karaoke con il marito Keith Urban, simpatici video e svelando un’altra curiosità. L’attrice sta approfittando di questa quarantena per studiare l’italiano, dichiarando il suo amore per il nostro paese. Colpita dalla nostra frase “Andrà tutto bene“, la Kidman ha deciso di studiare l’italiano, che pare le stia donando speranza e distrazione.