Nicole Kidman ha iniziato a imparare l'italiano in quarantena

Ci sono tanti modi per mantenere la propria stabilità mentale durante la quarantena, ma il consiglio principale dato dagli esperti è stato quello di mantenersi impegnati. Nicole Kidman ha seguito alla lettera questa raccomandazione con un’attività che renderà felici i suoi fan dello Stivale: l’attrice infatti ha svelato di aver iniziato a imparare l’italiano.

L’annuncio è arrivato tramite una fotografia su Instagram nella quale si vede la Kidman seduta su una grande sedia mentre sfoglia un libro intitolato “Prego!“, con un altro manuale dal titolo “Easy Italian Reader” e alcuni fogli evidentemente di esercizi all’altezza delle ginocchia.

La star della serie tv Big Little Lies ha commentato lo scatto affermando che ciò che la rende speranzosa in questo momento è la frase “Andrà tutto bene” (in italiano nel testo), illustrandone la traduzione: “In questo momento mentre ero a casa ho studiato la lingua italiana. Una cosa che mi restituisce speranza, conforto e distrazione. Sono sempre stata innamorata dell’Italia, ma essere in grado di riscoprire il linguaggio in questo momento è stata davvero un salvezza per me“.

L’apprezzamento di Nicole non si ferma tuttavia solamente all’idioma, ma si estenda anche alla musica italiana, con un consiglio da esperta: “Inoltre, per tutti coloro che vogliano sentire qualcosa di bello, cercate la canzone Nessun Dorma, un’aria dall’opera italiana Turandot. Il video di un cantante d’opera che fa la serenata alla sua città dal balcone è stato visto da molti, ma merita di essere ammirato da molti molti altri“.

Madre di due figlie, Nicole è una cantante straordinaria, così come lo è il marito, la star del country Keith Urban (per il quale ha fatto anche da supporto in un recente streaming live di un concerto). I due stanno trascorrendo il lockdown nella loro grande casa sita a Nashville insieme alle piccole Sunday e Faith, rispettivamente di 11 e 9 anni.