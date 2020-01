No Time to Die, colonna sonora affidata a Billie Eilish

La notizia è ufficiale: sarà Billie Eilish a cantare la colonna sonora di No Time to Die, l’ultimo capitolo della saga sull’agente 007 James Bond. Attraverso un Twitter ufficiale sulla pagina di James Bond è stato reso noto che la canzone è stata scritta dalla Eilish in collaborazione con il fratello Finneas, il quale a sua volta si dichiara emozionato di poter dichiarare pubblicamene di aver scritto il tema per No Time to Die, titolo del venticinquesimo film dedicato all’agente 007. La canzone verrà rilasciata da Darkroom/Interscope Records.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) 14 gennaio 2020

Billie Eilish è la più giovante artista nella storia a scrivere e interpretare la colonna sonora di un film di James Bond. L’annuncio arriva dopo un balletto di notizie in cui sembrava che il compito di comporre la colonna sonora spettasse al compositore statunitense Dan Romer, per passare in un secondo momento, a causa di divergenze con la produzione, a Hans Zimmer.

La notizia cambia le carte in tavola e mette ancora una volta sotto i riflettori la Eilish, un personaggio che nonostante la giovane età fa parlare sempre più spesso di sé, basti pensare alla recente nomination al Grammy Awards 2020 in ben cinque categorie.