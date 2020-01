Arriva tramite i social della cantante l’annuncio della partecipazione di Ariana Grande ai Grammy Awards 2020, e viene subito dopo confermata dalla Recording Academy, rassicurando ulteriormente i fan. La cerimonia di premiazione, che si terrà domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles, vedrà la partecipazione anche di Billie Eilish, Lizzo, Aerosmith, Gwen Stefani e Blake Shelton.

Visualizza questo post su Instagram see you jan 26 #GRAMMYs @cbstv @recordingacademy Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 11 Gen 2020 alle ore 11:07 PST

Sono ben cinque la categorie per le quali ha ricevuto una nomination, cancellando così le polemiche dello scorso anno che avevano portato alla sua mancata presenza alla manifestazione. È proprio la canzone 7rings a essere oggi in gara, nonostante i produttori, nell’edizione passata, si fossero battuti per non farla cantare ad Ariana, scatenando così le sue ire. Ciò non le aveva comunque impedito di festeggiare, attraverso un video su Instagram, la vittoria di Sweetener come Best Pop Vocal Album, primo Grammy della sua vita.

La partecipazione di quest’anno si preannuncia già come una vittoria, sia per Ariana Grande che per l’Accademia.