Drenante, rinfrescante, anti-invecchiamento, contro le smagliature, naturale e biologico, idratante o nutriente: sono infinte le declinazioni dell’olio corpo, valido alleato tra i prodotti di bellezza grazie alla sua consistenza, specialmente se naturale.

Sulla pelle umida, infatti, si trasforma in una emulsione che una volta massaggiata si assorbe in modo rapido senza perdere i grassi.

I prodotti bio ed efficaci dell’olio corpo hanno tra i principi attivi ingredienti come l’olio d’argan, l’olio di mandorle, l’olio di jojoba, di avocado o di albicocco, certificati biologici e cruelty free.

Ecco i fantastici sette secondo la redazione.

1. Olio berbero Argà Nature’s

Preziosa miscela di 7 oli, una texture setosa e leggera, realizzata con il 99% di ingredienti naturali, per quotidiani rituali di benessere, riscaldati dalle morbide note della vaniglia. Si assorbe rapidamente ed è ideale per idratare, nutrire e proteggere viso, corpo e capelli. Aiuta a prevenire la disidratazione e la secchezza; infonde un’immediata sensazione di comfort e di benessere, anche alle pelli più secche, delicate e sensibili.

Pro : innovativa formula in olio secco spray

: innovativa formula in olio secco spray Principi attivi: con oli di argan, arancio, pistacchio, oliva, riso, mandorle dolci e vinaccioli, rende la pelle subito più morbida e i capelli soffici e luminosi

Prezzo consigliato: 19,50 euro da 50 ml Scopri se è in sconto.

2. Olio per il corpo Esprit Equo

L’utilizzo costante rende la pelle tonica ed elastica e aiuta a prevenire le smagliature. Con una nota fiorita e sensuale data dagli oli essenziali, ha una consistenza fine e si assorbe facilmente. Ideale dopo il bagno o l’esposizione al sole, per idratare la pelle e lasciare una sensazione di benessere.

Pro : gli ingredienti che caratterizzano ogni prodotto PuraBellezza d’Oriente provengono da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale

: gli ingredienti che caratterizzano ogni prodotto PuraBellezza d’Oriente provengono da agricoltura biologica e dal commercio equo e solidale Principi attivi: a base di olio d’argan e arricchito con olio di jojoba e olio di noci di albicocca, ha un’azione idratante e rigenerante per la pelle

Prezzo consigliato: 25 euro da 100 ml. Scopri se è in sconto.

3. Olio Trattante al Melograno Weleda

Olio corpo dall’azione antiossidante che aiuta la radiosità della pelle. Un trattamento nutriente e ravvivante dal profumo femminile. Sostiene la rigenerazione cutanea nella pelle che manifesta i primi segni.

Pro : 100% Cosmesi naturale certificata; 80% ingredienti vegetali certificati bio

: 100% Cosmesi naturale certificata; 80% ingredienti vegetali certificati bio Principi attivi: il Melograno, Punica Granatum, racchiude all’interno del suo guscio coriaceo, dei preziosi semi dal colore rosso, il cui olio, da essi ricavati, è ricco di acidi grassi insaturi, vitamina E e flavonoidi

Prezzo consigliato: 19 euro da 100 ml. Scopri se è in sconto.

4. Nocciolo di pesca Olio Secco Phytorelax

Viene estratto dal nocciolo del frutto per spremitura a freddo. È particolarmente indicato per pelle sensibile e arrossata, per le carnagioni fragili o le pelli mature. I relativi effetti tonici contribuiscono a pulire e richiudere i pori della pelle.

Pro : non contiene SLES, parabeni, siliconi, coloranti, oli minerali e conservanti

: non contiene SLES, parabeni, siliconi, coloranti, oli minerali e conservanti Principi attivi: grazie al suo contenuto ricco in vitamine A e E e acidi grassi essenziali, l’olio di pesca possiede meravigliose proprietà emollienti, lenitive e di nutrimento del tessuto cutaneo.

Prezzo consigliato: 13 euro da 100 ml. Scopri se è in sconto.

5. Olio Souplesse Mandorla di L’Occitane

Olio per il corpo dalla texture leggera e delicata risponde ai bisogni delle donne alla ricerca di una pelle tonica e più liscia. La pelle diventa più compatta e più liscia, grazie all’azione derivata dal silicio, è come tonificata. Avvolto da un profumo sottile e goloso di mandorle fresche, la pelle è sublimata grazie ad un finish deliziosamente satinato.

Pro : L’Occitane si impegna a usufruire del mandorlo che cresce nel sud della Francia perché divenga nuovamente un elemento familiare al paesaggio provenzale

: L’Occitane si impegna a usufruire del mandorlo che cresce nel sud della Francia perché divenga nuovamente un elemento familiare al paesaggio provenzale Principi attivi: grazie all’olio di mandorla e l’olio di camelina, ricchi in omega 3 e 6, la pelle è nutrita e idratata a lungo, apparendo delicatamente vellutata

Prezzo consigliato: 36 euro da 100 ml. Scopri se è in sconto.

6. Olio di Avocado di Melvita

L’olio vegetale bio è ottenuto dalla prima spremitura a freddo della polpa dell’avocado. La texture oleosa e ricca che funge da cerotto riparatore naturale sulle zone fragili del viso. Eccellente trattamento naturale anti-età, l’olio di avocado bio vanta anche un effetto levigante. Le virtù riparatrici fanno anche dell’olio di avocado bio l’alleato ideale per prevenire la comparsa delle smagliature e riparare le piccole imperfezioni, discromie o lesioni cutanee.

Pro : ideale per le esigenze delle pelli secche e delicate, è particolarmente consigliato per il trattamento del contorno occhi

: ideale per le esigenze delle pelli secche e delicate, è particolarmente consigliato per il trattamento del contorno occhi Principi attivi: certificato bio e al 100% naturale, l’olio di avocado bio è noto per le proprietà ammorbidenti e re-idratanti

Prezzo consigliato: 11,50 euro da 50 ml. Scopri se è in sconto.

7. Riad Argan di Incarose

Idrata, elasticizza, nutre e protegge la pelle, è in grado di donare al viso luminosità e morbidezza, combattendo la formazione di rughe e ostacolando i processi di invecchiamento. Altamente emolliente, stimola il rinnovamento cellulare, dona al corpo elasticità e morbidezza, preservando la cute dalle smagliature. Non unge, di rapido assorbimento

Pro : ideale per la pelle di viso, corpo, capelli e unghie

: ideale per la pelle di viso, corpo, capelli e unghie Principi attivi: 100% Olio d’Argan Bio Purissimo da prima spremitura a freddo, Biologico certificato da Ecocert

Prezzo consigliato: 40 euro da 100 ml. Scopri se è in sconto.