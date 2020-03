Per realizzare un trucco occhi perfetto è importante sapere come scegliere l’ombretto giusto. In base alla forma e al colore degli occhi, certo. Ma anche all’età della pelle, che influenza la texture, all’occasione in cui si sfoggia e all’esperienza manuale nel realizzare il beauty look.

Possono sembrare molti criteri di cui tenere conto, ma basta capire le proprie esigenze per iniziare a truccare gli occhi like a Pro!

Per questo la nostra redazione ha stilato una serie di consigli pratici grazie ai quali capire come orientarsi nello sfavillante mondo degli ombretti.

Prima di iniziare questo “viaggio”, è importante sottolineare due conditio sine qua non. Primo: è fondamentale che il viso sia curato (con sopracciglia in ordine), pulito e idratato prima dell’applicazione del trucco, per migliorarne l’effetto e la durata. Secondo: gli ombretti vanno applicati con gli appositi pennelli, che ne consentono una stesura ideale.

Non trascurate la vostra beauty routine e se non avete la giusta manualità puntate su colori naturali da applicare evitando le tendenze della stagione più estreme e i colori fluo. Non dimenticate di scegliere una palette di colori che si abbini al vostro abbigliamento e di abbinare il colore dell’ombretto a quello dei vostri occhi. Ecco tutte le dritte per valorizzare il make up ed essere impeccabili da mattina a sera.

Trucco occhi: come scegliere l’ombretto giusto