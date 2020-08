Come ordinare le scarpe: le idee salva spazio

Le idee salva spazio per capire come ordinare le scarpe sono una soluzione obbligata per chi ha casa piccola, per chi non ha una cabina armadio (o ne ha una di dimensioni contenute), ma anche per chi non sa proprio resistere allo shopping e ha acquistato decine di paia da sistemare.

Mettere in ordine le scarpe, del resto, non serve solo a “fare spazio”. Serve a capire cosa tenere e cosa buttare o dar via (in base alla regola del decluttering per cui, se non mettete un paio di scarpe da due stagioni, probabilmente non le metterete più). Serve a trovare subito quello che si sta cercando, mediante targhette o un ordine logico, per tipologia, colore o stagione. E a preservale l’integrità delle scarpe, proteggendole e riponendole con cura.

Insomma, i motivi per dedicarvi a ordinare e sistemare le scarpe al meglio sono molti, validi per tutte, non solo per shoeaholic. Le soluzioni più interessanti sono di varia natura. Alcune implicano il fai da te, o comunque un po’ di ingegno e manualità. Altre semplicemente un piccolo budget a disposizione per acquistare dei contenitori o dei mobiletti appositi.

Idee salva spazio per ordinare le scarpe

Se siete alla ricerca di un metodo pratico per ordinare le scarpe, ecco alcune idee salva spazio da copiare o da cui lasciarsi ispirare per trovare una soluzione su misura (e a volte sorprendente) per gli accessori più amati dalle donne.