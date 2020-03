Quando non si può uscire, tra le cose da fare per passare il tempo c’è mettere casa in ordine: ecco consigli e idee su una delle attività più utili ai tempi della quarantena per il Coronavirus.

Se, infatti, può essere piacevole passare il tempo facendo ginnastica, guardando serie tv e film, leggendo libri e visitando musei grazie ai tour virtuali, mettere in ordine casa è decisamente utile, oltre che necessario.

Ogni giorno, infatti, mettiamo mano all’armadio guardaroba, al mobile degli attrezzi, alla credenza della cucina, creando piccoli universi caotici in cui è difficile trovare ciò che cerchiamo e che – ogni volta – ci promettiamo di sistemare il prima possibile. Cosa che, ovviamente, non succede mai.

Ogni giorno entriamo in una camera, posiamo un giornale, un soprammobile, un oggetto in angolo pensando di sistemarlo al più presto. E può restare lì per giorni, se non settimane o mesi.

Avendo un po’ di tempo a disposizione è possibile organizzarsi per ordinare le stanze e i contenuti dei mobili. Per ripartire con nuovo slancio, fare nuovo spazio in casa, liberarsi del superfluo.

Da dove iniziare questa impresa epica? Ve lo diciamo noi.

Casa in ordine: consigli e idee