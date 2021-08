Chi è Oscar Anton, il cantante francese ospite a Battiti Live 2021

Dopo il successo del suo singolo Bye Bye ora sta presentando il suo ultimo pezzo, Ophelie, e lo fa direttamente dal palco di Battiti Live 2021. Lui è Oscar Anton ed è ospite alla puntata finale dello show musicale di RadioNorba, in onda da Otranto su Italia 1 il 10 agosto 2021. Il brano del cantautore parigino è uscito venerdì 23 luglio e chissà se conquisterà il mercato globale come ha fatto la sua la hit precedente con quasi cinque milioni di ascolti su Spotify, una prima posizione su Shazam Discovery Italia, due milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi il doppio di ascolti per il remix del pezzo operato da Bob Sinclair.

Ophelie esce in contemporanea con una versione rimaneggiata da Federico Nardelli, già collaboratore di artisti come Colapesce e Di Martino, Samuel, Gazzelle, Ultimo e molti altri della scena pop italiana. La canzone sarà inserita nella colonna sonora del film Ancora più’ Bello, diretto da Claudio Norza, nelle sale cinematografiche dal 16 settembre 2021. Inoltre, il 24 agosto il cantante sarà tra i principali ospiti internazionali del concerto-evento benefico Football Rock Live all’Arena Civica di Milano, insieme a grandi nomi del panorama musicale e sportivo come Emis Killa, Alvaro Soler, Giorgio Chiellini e Ciro Immobile.

Oscar Anton è nato il 26 giugno 1996 a Parigi. Dall’età di sette anni ha iniziato a frequentare il Conservatorio di Boulogne-Billancourt, nei corsi di pianoforte classico e teoria musicale. Nel 2015 ha iniziato il suo progetto solista e dopo un anno di lavoro ha firmato il suo primo contratto musicale con la Remark Records. Di seguito sono anche arrivati i contratti con la Polydor – Universal Music e la Décibels Productions. Nell’ottobre 2017 ha pubblicato il suo primo singolo Voices e il 23 febbraio 2018 è arrivato il suo primo EP omonimo. Il 26 aprile 2019 è uscito il suo singolo If You Wait For Me (Si tu m’attends encore).

Sotto i riflettori della kermesse estiva di Mediaset, oltre a Oscar Anton, si alterneranno: Fabio Rovazzi, Colapesce & Dimartino, J-Ax con Jake La Furia, Alessandra Amoroso, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Anna Tatangelo, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Cedraux, The Kolors, Lorenzo Fragola, Vhelade, Tancredi, Emma Muscat & Astol ed Enula. A presentare la rassegna musicale come sempre il terzetto formato da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio come inviata tra il pubblico. Oltre alle esibizioni dal palcoscenico del Castello Aragonese di Otranto, la trasmissione mantiene il suo carattere itinerante con le performance on the road di Fedez e Orietta Berti da Gallipoli, i Boomdabash e Baby K da Brindisi e Sangiovanni da Santa Maria di Leuca.