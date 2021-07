Nella seconda puntata di Battiti Live, il rapper Shiva sarà tra gli ospiti del programma musicale. Il cantante si esibirà “on the road” da Vieste durante l’appuntamento di martedì 20 luglio 2021 della kermesse, in onda su ItaliaUno. Shiva non salirà direttamente sul palco di RadioNorba ma la sua esibizione sarà trasmessa dalla location pugliese, così come vuole il carattere itinerante dello show. A portare la musica dell’estate a casa degli italiani sarà sempre il trio formato da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio che presenteranno le esibizioni dal Castello Aragonese di Otranto.

Nato a Legnano nel 1999, Andrea Arrigoni, questo è il vero Shiva, ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 15 anni, avvicinandosi al rap proprio durante le superiori. Nel 2015 ha attirato su di sé i riflettori pubblicando su Youtube il suo primo video autoprodotto del brano Cotard Delusion. Nello stesso anno ha firmato il suo primo contratto con l’etichetta discografica romana Honiro Label, che produsse il suo primo album Tempo anima due anni dopo, nel 2017. L’anno seguente uscirà Solo, il secondo album e nel 2019 arrivano i singoli Mon fre e Bossoli, entrambi dischi di platino.

Shiva ha collaborato con numerosi artisti della scena pop (citofonare Francesca Michielin) e hip hop italiana, fra cui Sfera Ebbasta con il singolo Soldi in nero, in seconda posizione della Top Singoli. Il 31 gennaio 2020 ha pubblicato l’EP Routine, entrato nella Classifica FIMI Album al secondo posto. L’anno successivo il rapper pubblica il singolo Auto blu, con un campionamento di Blue degli Eiffel 65, accreditati come artisti ospiti. A giugno 2021 arriva il suo terzo album in studio Dolce vita, anticipato dai singoli La mia storia, Fendi belt e Non sai niente.