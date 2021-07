Battiti Live è tornato ad animare l’estate italiana e tra il pubblico dell’evento musicale realizzato da Radio Norba è tornata, come inviata, anche la giovane Mariasole Pollio. La kermesse è condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e va in onda tutti i martedì sera su ItaliaUno.

Mariasole, diciott’anni compiuti il 18 luglio, nonostante la sua età, ha già un curriculum di tutto rispetto: attrice, youtuber, influencer, e, ovviamente, co-conduttrice di Battiti Live. A 13 anni ha ottenuto la sua prima parte, come Sofia Gagliardi, nella fiction di successo Don Matteo, in onda su RaiUno, ruolo che l’ha fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo, mentre a 15 ha debuttato al cinema partecipando al film Se son rose, scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Nel 2018, è arrivata per Mariasole anche la proposta di fare l’inviata dal pubblico per Battiti Live. Poi nel 2021, precisamente il 21 aprile, arriva una comunicazione che teneva in serbo da tempo, addirittura da settembre dell’anno precedente: l’uscita del suo romanzo OLTRE, edito da Mondadori Electa. Nelle sue story la giovanissima attrice si è dimostrata entusiasta per il libro spiegando che il manoscritto è nato dall’esigenza di condividere con il mondo tutto ciò che le è capitato nel 2020, comprese emozioni positive e negative.

Molto seguita su Instagram e Youtube, vanta oltre 1 milione e mezzo di follower. Della sua vita privata non si sa quasi nulla anche se il suo rapporto con Valerio Mazzei, un giovane cantante e creator su TikTok, ha incuriosito molto il mondo social. Gli stessi che a luglio 2021 sono pronti a giurare che la diciottenne avrebbe un flirt con Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi.