Özge Gürel, l’attrice turca protagonista di Cherry Season e Bittersweet, è tornata ad accompagnare gli spettatori dell’estate di Canale 5 con la serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore (titolo originale Bay Yanlis) in onda ogni martedì in prima serata. In questa nuova soap, Özge recita ancora una volta al fianco di Can Yaman, interpretando il ruolo di Ezgi Inal, una trentenne tradita dal fidanzato che si trasferisce a casa della cugina e conosce il vicino di casa, Ozgur, di cui finisce per innamorarsi.

Özge è nata a Istanbul, in Turchia, il 5 febbraio del 1987 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Cresciuta nella città che si affaccia sul Bosforo, dopo aver intrapreso gli studi superiori ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio Internazionale presso la Baykent University di Istanbul. Una volta presa la laurea, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla recitazione.

La sua carriera prende il via in teatro, dove ricopre ruoli di supporto in alcuni sceneggiati. Poi l’approdo in tv, dove interpreta personaggi secondari in varie fiction sempre di produzione turca, come ad esempio Tides Island, Dov’è mia figlia e Magnifico Secolo. Ma il grande successo lo raggiunge con Cherry Season – La stagione del cuore, grazie al quale vince nel 2015 il premio come Miglior attrice emergente.

Altro grandissimo successo è arrivato con la serie tv conosciuta in Italia come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Accanto a lei questa volta c’era Can Yaman che con questa fiction ha avuto modo di farsi conoscere a livello internazionale. Il binomio Özge-Can piace al pubblico così tanto che i due recitano insieme anche in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. I fan della coppia di attori hanno sempre sperato che tra i due ci fosse del tenero. Ma Özge è fidanzata con l’attore turco Serkan Cayoglu, conosciuto sul set di Cherry Season.

Già prima della fine delle riprese Özge e Serkan erano una coppia e alcune indiscrezioni parlano di fiori d’arancio in vista. Anche Can è impegnato sentimentalmente, con il volto del calcio di DAZN Diletta Leotta. Inoltre, secondo alcune voci riportate da Blasting News, ma non ancora confermate, Can ha iniziato a sponsorizzare un profumo, in collaborazione con un noto brand di moda, e Özge ne sarebbe la testimonial femminile.