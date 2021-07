Temptation Island, quell'amore tossico tra Manuela e Stefano

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island 2021, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Trentuno anni lei e trenta lui, la coppia, insieme da quattro anni e mezzo, è arrivata sull’isola già in crisi a causa dei numerosi tradimenti di Stefano.

Dopo una convivenza disastrosa tra lockdown e incomprensioni, i due avevano deciso di separarsi per un po’ ma di restare comunque insieme: Manuela è andata a vivere da sola “riscoprendo se stessa”, lui è tornato dalla madre. Il programma avrebbe dovuto essere la scialuppa di salvataggio del loro rapporto, ma ha finito per farlo affondare ancora di più.

Manuela è nata nel 1990 a Brindisi e fa la barista in un locale chiamato Peddy Bar, come aveva dichiarato lei stessa nella clip di presentazione. Stefano, anche lui nato a Brindisi, è stato ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini e, attualmente, è un cestista con una carriera che oscilla tra la Serie C e la Serie D; il suo ruolo è quello di guardia. Tra le società in cui per cui ha giocato c’è la New Virtus Mesagne, ma anche il Francavilla 1963.

Nel corso di Temptation Island, Manuela si è avvicinata molto al single Luciano Punzo, circostanza che ha infastidito Stefano, facendo emergere, ancora di più, il rancore reciproco che li divide. Lei ha dichiarato che per il fidanzato le donne sono solo oggetti e ha ammesso di non voler avere rapporti intimi con lui: “Lo vedo come una cosa sporca”, ha detto durante la seconda puntata del reality. Intanto Stefano l’ha attaccata con parole durissime: “Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così”.

Un amore tossico, il loro, dove vince chi ferisce di più. Nonostante il percorso compiuto finora faccia pensare a una chiusura definitiva – visto anche l’avvicinamento tra Manuela e Luciano -, la coppia è stata avvistata in vacanza al mare a Bari, suscitando le ire degli spettatori di Temptation che, in attesa della fine del programma, hanno accusato i due di aver inscenato un teatrino solo per far parlare di loro.