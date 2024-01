Pamela Anderson si mostra al naturale: "La bellezza è autenticità"

Pamela Anderson si mostra di nuovo senza filtri: nelle ultime ore la modella canadese, 56 anni, è apparsa senza trucco su Instagram per promuovere Sonsie Beauty, il marchio di skincare del quale è proprietaria. “Per me, la vera bellezza consiste nel celebrare l’autenticità… Voglio assomigliare a me stessa, sentirmi me stessa, e questo significa prendermi cura di me stessa, dentro e fuori…” ha esordito l’attrice, che da qualche anno a questa parte sponsorizza la bellezza senza trucco.

“Credo che le nostre differenze siano ciò che ci rende belli e interessanti gli uni per gli altri… L’obiettivo è realizzare il nostro scopo sulla terra e inizia con il credere in noi stessi, avere coraggio… essere ciò che nessun altro è, e trovare forza in questo. Va oltre la salute della pelle”, ha poi continuato.

“Sono orgogliosissima di far parte di questo mondo… e finalmente alle mie condizioni – ha concluso poi l’attrice –. Una skincare semplice per tutti”. Anderson aveva cominciato a mostrarsi senza make-up nel 2019 dopo la morte di Alexis Vogel, la sua truccatrice storica. “È stata un’esperienza liberatoria, divertente e un po’ ribelle – aveva detto all’epoca ad Elle –. Alexis era la migliore e quando è morta ho sentito che per me sarebbe stato meglio smettere di truccarmi (…) Ho notato che c’erano tutte queste persone che si truccavano ed è proprio da me andare controcorrente e fare l’opposto di quello che fanno tutti”.

Un’esperienza che ha ripetuto più volte: proprio alla Fashion Week parigina di settembre 2023 Pamela Anderson si era infatti presentata senza trucco, così come ai Fashion Awards di dicembre.

Ma questa non è l’unica battaglia portata avanti dalla modella: Sonsie Beauty, infatti, è un brand interamente vegano e cruelty free. Come è ormai noto, Pamela Anderson si è sempre battuta per i diritti degli animali, ed è stata in diverse occasioni testimonial di PETA, organizzazione non-profit animalista.

Il lancio dell’azienda arriva a conclusione di un anno importante per la modella, la quale nel 2023 ha visto uscire il documentario Netflix Pamela, a love story, sulla sua vita, accompagnato dal libro di memorie Love, Pamela. Il figlio Brandon Lee, produttore del film, ha dichiarato a People: “La gente va da lei e le dice cose del tipo: ‘Non mi piacevi, pensavo che facessi tutte queste cose per la fama e il guadagno personale, ma ora mi piaci. Sei una persona vera’”.