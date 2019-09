Abbiamo testato per voi quelli che sono i migliori bagnoschiuma secondo l’INCI, che non contengono ingredienti nocivi per la pelle e per l’ambiente circostante. Le marche che producono prodotti cosmetici naturali ormai sono tante e riuscire a districarsi nella giungla delle certificazioni potrebbe non essere facile, tanto più che spesso viene apposta la dicitura bio senza che il contenuto biologico e naturale sia davvero comprovato.

Il bagnoschiuma, poi, è uno dei prodotti che viene usato più spesso nella cura del corpo e quindi può nuocere particolarmente alla pelle e alle falde acquifere in cui viene riversato se al suo interno ci sono elementi come i coloranti, i siliconi, i parabeni e gli oli minerali.

Ecco la nostra classifica secondo quanto letto sulle loro etichette, con l’ausilio anche delle tante app a disposizione, dei 10 migliori bagnoschiuma secondo l’INCI.

Weleda Doccia Cremosa all’Olivello Spinoso: deterge e nutre delicatamente. Massima dermocompatibilità e biodegradabilità. Dermatologicamente testata. Priva di conservanti, coloranti, fragranze di sintesi e oli minerali. Regala già di prima mattina energia e buonumore. Naturali tensioattivi estratti dallo zucchero detergono la pelle con delicatezza, mentre i pregiati oli di olivello e sesamo, ricchi di acidi grassi saturi ed insaturi, la trattano preservandone il naturale equilibrio idrolipidico. Prezzo consigliato: 8,90 euro circa. Qui per acquistare

Bio Phytorelax Bagno Quotidiano: detergente delicato per mani, viso e corpo. Formulato con detergenti di origine vegetale e arricchito di acqua addolcente di camomilla biologica; rispetta il naturale film idrolipidico cutaneo senza seccare la pelle. Contiene il 10,94% biologico sul totale e il 98,31% di origine naturale sul totale. Tutti i prodotti della linea Bio Phytorelax sono formulati senza profumazioni sintetiche, coloranti, siliconi, parabeni e oli minerali. Non contengono materie prime derivate da OGM, sono certificati VeganOk e testati dermatologicamente. Prezzo 5,90 euro circa. Qui per acquistare

Intra Bagno Doccia Biologico Lenitivo Aloe vera & Oliva: è un bagno doccia biologico lenitivo con 0% di siliconi, parabeni e coloranti al artificiali. Siamo di fronte a un prodotto al 98% naturale che sfrutta le proprietà benefiche del succo di aloe vera e dell’estratto biologico d’oliva che detergono delicatamente e proteggono la pelle grazie alle loro proprietà dermoprotettive. Può essere anche usato dai bambini a partire dai 3 anni di età. Prezzo: 4 euro circa. Qui per acquistare

Ekos Bagno Crema: con olio vegetale ed estratto glicerico di girasole da agricoltura biologica dalle note proprietà idratanti ed emollienti deterge con delicatezza e lascia la pelle morbida; è un prodotto di Eco Bio Cosmesi certificato da AIAB e non contiene ingredienti ritenuti potenzialmente pericolosi per la persona e l’ambiente. Ekos personal care è non contiene ingredienti ritenuti potenzialmente pericolosi per la persona e per l’ambiente. Ha un contenuto minimo del 96,8% di ingredienti di origine naturale e del 10,0% di ingredienti biologici, acqua esclusa. Prezzo: 2,99 euro circa.

Neobio Doccia & Bagnoschiuma Melissa e Limone: previene la secchezza della pelle. La formula con melissa biologia ed estratto di buccia di limone coccolano la nostra pelle con una soffice schiuma ed un naturale profumo delicato. Neobio produce cosmetici naturali di grande qualità e a prezzi accessibili. I loro prodotti sono tutti naturali (come da certificazione Natrue), con un packaging dalle linee pulite e semplici (4,50 euro circa). Qui per acquistare

Lavera Bagnodoccia Vitalizzante Arancio e Olivello Spinoso: rinvigorisce, rinfresca e nutre. I tensioattivi naturali e non aggressivi detergono a fondo, rispettando la pelle. Lavera Body SPA è una linea naturale realizzata esclusivamente con ingredienti da agricoltura biologica certificata, nello spirito del concetto di “SPA”: Sanus Per Aquam, ovvero la salute attraverso l’acqua. Una scelta di prodotti freschi e rivitalizzanti per la doccia, il bagno, la cura della pelle, e l’eau de toilette che regalano intensi momenti di benessere ed un’esperienza sensuale. Prezzo: 5,50 euro circa. Qui per acquistare

Natyr Bagnodoccia Argan Marocco: la formulazione, a base di zucchero biologico, aloe vera e tensioattivi naturali, è arricchita con olio di argan biologico, ideale per detergere, idratare e profumare la pelle con un solo gesto. Le materie prime Natyr bio vengono acquistate secondo i principi di equità nel prezzo, continuità nei rapporti, rispetto della dignità e dei diritti dei produttori adottati da Altromercato. Inoltre, Natyr bio rispetta pienamente i criteri AGICES, stabiliti dall’assemblea generale italiana del commercio equo e solidale ed è in linea con le raccomandazioni internazionali della World Fair Trade Organization (7,80 euro circa).

Bjobj Bagnodoccia Cremoso al Sesamo: poco schiumoso, ricco di sostanze idratanti e nutrienti, lascia la pelle morbida e vellutata, grazie alla sapiente formulazione a base di oli di sesamo, olio di girasole, estratto di sesamo, vitamine A e vitamina E. Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica certificata. Tutti i prodotti Bjobj aderiscono allo standard internazionale riconosciuto dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) e controllato da ICEA. Inoltre, non contengono sostanze di origine o derivazione animale e per questo possono essere utilizzati anche da chi segue uno stile di vita vegan. Prezzo: 11,70 euro circa. Qui per acquistare

Cien Nature Bagnoschiuma Wild Rose: pensato per l’uso quotidiano di tutta la famiglia, contiene olio di semi di rosa canina e promette di detergere delicatamente la pelle senza disidratarla. La linea Cien Nature è composta da cosmetici formulati con ingredienti naturali accuratamente selezionati e provenienti da agricoltura biologica, tutti privi di siliconi, oli minerali, coloranti e conservanti sintetici; ha ottenuto la certificazione NaTrue. Prezzo: 1,99 euro circa.