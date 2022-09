Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone, il fidanzato inesistente

Pamela Prati ha fatto il suo ingresso per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip e nella sua presentazione di rito non poteva mancare un accenno alla vicenda di Mark Caltagirone, il suo presunto fidanzato con il quale doveva sposarsi tre anni fa ma che non è mai esistito. La showgirl, all’epoca nell’occhio del ciclone e accusata di aver mentito per farsi pubblicità, non esita a definire il fidanzato immaginario come la storia più importante di tutta la sua vita. In casa, però, c’è qualcuno che non ci sta.

Un altro inquilino della casa più spiata d’Italia, infatti, è scettico sulla veridicità delle parole di Pamela Prati e promette di dare battaglia alla showgirl per arrivare alla verità e riuscire a smascherare quella che ritiene essere una grande truffa. Si tratta di Giovanni Ciacci, il famoso stylist nonché conduttore, in procinto di entrare nella casa il prossimo giovedì. Durante un collegamento con Alfonso Signorini, Ciacci ha dichiarato di non credere alla storia della truffa ma di voler dare alla Prati comunque l’opportunità di spiegarsi.

Il ramoscello di ulivo, dopo che all’epoca ci furono alcuni screzi fra Ciacci e Prati attraverso le rispettive pagine social, è rappresentato dalla dichiarazione del conduttore che ha detto a Signorini di essere disposto a dare l’opportunità alla sua prossima coinquilina di portare le prove di essere stata raggirata dal presunto Mark Caltagirone e di non essere una complice della truffa. Dal canto suo, anche lo stylist avrà molto di cui parlare nella casa, dopo aver dichiarato di essere sieropositivo e di voler dimostrare a tutti con il suo esempio che si può comunque condurre una vita serena anche con tale patologia.