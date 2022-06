Il Grande Fratello Vip 2021 si è praticamente appena concluso e già sul web si rincorrono le voci su chi potrebbe entrare nella Casa più spiata di Italia. Tra i personaggi televisivi che vorrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini c’è Antonio Razzi.

L’ex Senatore della Repubblica è ormai un volto noto della tv italiana: nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle, mentre nel 2021 è stato giurato nello stesso programma, proprio nella stagione in cui il pubblico non era presente causa pandemia.

Ed è nel 2021 il primo contatto fra Antonio Razzi e Alfonso Signorini, ma è ormai alle cronache il fatto che il 74enne non è stata arruolato nel cast dello show. Ma Razzi non demorde e dalle pagine di ThePipolTv, lancia un appello al conduttore del GF Vip:

“Mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip, anni fa me lo proposero, ma mia moglie era molto scettica. Mi spingeva a non farlo e quindi rimasi a casa mia. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fece sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai”.