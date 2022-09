Grande Fratello Vip 2022, chi sono i protagonisti della nuova edizione

Pronti ai nastri di partenza tutti i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini affiancato da due opinioniste. Una è un volto già noto ai telespettatori del Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli. L’altra opinionista è una new entry, cioè Orietta Berti. Ecco invece i nuovi concorrenti.

Torna al Grande Fratello Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, nota alla cronaca per aver combattuto un tumore, raccontato via social.

Tra le donne che partecipano torna protagonista al Grande Fratello Vip anche Pamela Prati. Tra le vecchie glorie ci sono Gegia, attrice che ha avuto successo negli anni Ottanta, Patrizia Rossetti, storico volto di rete 4, Wilma Goich cantante degli anni Sessanta e Cristina Quaranta, ex velina bionda. Nella schiera delle influncer ci sono: Ginevra Lamborghini, Sofia Giaele de Dona, Nikita Pelizon. Partecipano anche Antonella Fierdelisi, ex schermitrice, e Sara Manfuso, diventata famosa dopo aver avuto una figlia con Alfredo D’Attorre, ex deputato Pd e ora professore universitario e il successivo matrimonio con il deputato Andrea Romano, avvenuto in segreto nell’inverno passato. Partecipa a diversi talk show.

Nella schiera degli uomini del Grande Fratello Vip 7 ci sono Marco Bellavia ex conduttore di Bim Bum Bam, Charlie Gnocchi conduttore radiofonico e fratello di Gene. Tra i volti noti c’è anche Antonino Spinalbese, hair stylist di vip, ma soprattutto padre della figlia di Belen Rodriguez. È riuscito ad entrare nel programma anche Edoardo Santamaria che ha partecipato alle passate edizioni di Forum. Tra i volti emergenti ci sono: George Ciupilan, tiktoker, Luca Salatino (ex tronista), Daniele Del Moro (ex gieffino), Alberto de Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega). Partecipano anche Giovanni Ciacci e, infine Attilio Romita, giornalista del TG1.