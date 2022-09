Paola Di Benedetto e Rkomi, il primo incontro dopo la rottura

La splendida cornice dell’Arena di Verona ha ospitato uno degli eventi più attesi di questa stagione, il Power Hits Estate. La manifestazione è un live organizzato dall’emittente radiofonica Rtl 102.5 per premiare tutti gli artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi mesi. Per quest’anno la conduzione è stata affidata a un trio d’eccezione: Matteo Campese, Jody Cecchetto e la bellissima Paola di Benedetto. La competizione è stata vinta dal tormentone La Dolce Vita cantato da Fedez, Mara Sattei e Tananai.

A tenere banco però non è stata soltanto la musica ma anche il gossip. Paola Di Benedetto infatti proprio sul palco dell’Arena ha incontrato per la prima volta il cantante Rkomi, con il quale ha avuto una breve e tormentata relazione terminata il mese scorso. L’artista, il cui vero nome è Mirko Manuele Martorana, ha partecipato all’evento in quanto la sua canzone Ossa Rotte è uno dei tormentoni estivi più amati dal pubblico. Ma cos’è successo quando Di Benedetto ha dovuto presentare Rkomi?

Il cantante in realtà è stato chiamato sul palco da Jody Cecchetto e Matteo Campese, mentre Paola Di Benedetto si è trincerata dietro un silenzio addolcito da un sorriso di circostanza. Al termine dell’esibizione però la modella ha invitato Rkomi sul palco e con molta professionalità si è intrattenuta con l’ex, commentando il prossimo impegno dell’uomo come giudice di X Factor 2022. “Grande opportunità, ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. Magari ti vengo pure a trovare” ha commentato Di Benedetto appoggiando la mano sulla spalla dell’artista che ha risposto “Dai, volentieri”. La conduttrice radiofonica nel corso della serata ha avuto modo di incontrare anche Federico Rossi, un ex storico con il quale ha avuto una lunga e intensa storia d’amore.