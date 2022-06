A fine maggio 2022 erano circolati dei rumors secondo cui Paola di Benedetto e Rkomi si stessero frequentando. La segnalazione era arrivata da un follower del blogger di gossip Amedeo Venza diffondendosi velocemnte tra i fan dei due. Ora è ufficiale: la conduttrice radiofonica e il cantante di Insuperabile – per la prima volta giudice ad X Factor 2022 – sono stati paparazzati insieme, dal settimanale Chi, mentre si scambiavano un bacio.

L’indiscrezione recitava:

“Ciao Amedeo. Io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della TV. Tra cui la Paola Di Benedetto che era attaccatissima a Rkomi. E si sono anche baciati. Erano stupendi da vedere. Vedi le Stories di … perché se rallenti si vedono loro vicinissimi”.

In quel momento tuttavia non c’erano state conferme di alcun tipo. Neanche da parte della coppia, che tutt’ora non ha ufficializzato il legame. Ma sul magazine sono apparse le foto in cui Di Benedetto e Rkomi si scambiano effusioni in pubblico.

Si sarebbero incontrati a Milano, città natale del rapper e adottiva della showgirl vicentina, come riporta sempre Chi. Sulle cui pagine si legge anche:

I due si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi lo loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti.

Ma non è tutto, infatti: