Paola Di Benedetto regina di stile: gli outfit più belli a cui ispirarsi

Il Festival di Sanremo – condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus – si avvicina sempre di più, e con lui anche un appuntamento diventato ormai parte integrante del pacchetto sanremese in Rai. Ad accompagnare la kermesse musicale più seguita d’Italia, sarà ancora una volta il PrimaFestival, format che anticipa la messa in onda dello show in diretta dall’Ariston.

E, a presentarlo, quest’anno sono Roberta Capua, il The Jackal Ciro Priello, e Paola Di Benedetto, modella e conduttrice radiofonica di Rtl 102.5. E proprio quest’ultima ha dato la notizia con un post su Instagram, dove ha condiviso la gioia con i suoi follower. La ventisettenne, del resto, è molto amata dai suoi fan, con i quali condivide momenti di vita lavorativa – e privata – nonché scatti di outfit sempre super trendy.

In fatto di look, del resto, Paola Di Benedetto non delude mai: è sempre elegantissima e alla moda, senza rinunciare alla comodità. Perciò ecco tre look della modella da cui prendere ispirazione.

Questo vestitino targato Alessandra Rich, non può mancare nella nostra selezione. Blu notte, con spalle arricciate e colletto nei toni del marrone, è impreziosito da bottoni luminosi e ricami sul busto. Super aderente nella parte superiore, si apre morbido con una gonnellina molto sopra al ginocchio, che slancia ancora di più la figura di Paola.

Con un maxi tailleur bianco di Stella McCartney, Paola Di Benedetto va sul sicuro. Con blazer doppiopetto e maxi bottoni in vista, presenta una linea estremamente morbida e un taglio maschile. La modella l’ha abbinata ad una mini pochette nera e ad un paio di orecchini pendenti di Bulgari. Semplicemente unica.

Qui la conduttrice radiofonica ha sfoggiato un completo coordinato top e pantalone semplicemente meraviglioso. Anche questo firmato Stella McCartney, presenta un top aderente verdone con dettagli neri che lascia la pancia scoperta e pantaloni a vita alta dello stesso colore a vita bassa e con maxi tasche sulla parte finale. Ai piedi un paio di vertiginose décolleté nere firmate Giuseppe Zanotti.